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Глава "Лукойла" не рекомендует резкий выход из сделки ОПЕК+ в связи с ростом цен на нефть

Экономика и бизнес
12 января, 14:56 дата обновления: 12 января, 15:39 UTC+3

Вагит Алекперов считает, что цена на нефть в $60-$70 за баррель устраивает и участников соглашения, и, в частности, российские нефтяные компании

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов не рекомендует резкий выход из соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в связи с ростом цен на нефть. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы не будем давать рекомендации о резком выходе из соглашения ОПЕК+, если такой вопрос возникнет, если и будет выход, то он должен быть плавным", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о судьбе соглашения в условиях роста цен на нефть.

Глава "Лукойла" считает, что цена на нефть (которая сейчас колеблется пределах - прим. ТАСС) в $60-$70 за баррель устраивает и участников соглашения, и, в частности, российские нефтяные компании.

Алекперов отметил, что плавный выход из сделки ОПЕК+ можно начинать при устойчивой цене на нефть в $70 за баррель.

При этом он заявил, что "Лукойл" не будет менять инвестиционную программу в связи с продлением соглашения ОПЕК+. "Программа утверждена на 2018 год на уровне 550 млрд [рублей], из них более 80% - это инвестиции на территории России. Нет, мы не меняем нашу инвестпрограмму, исходя из тех краткосрочных решений по ограничению добычи", - сказал он.

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