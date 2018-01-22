СМИ: Порошенко вошел в десятку богатейших участников Давоса

ТАСС, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко вошел в десятку самых богатый людей, которые планируют выступить на предстоящем Международном экономическом форуме в Давосе.

Об этом пишет британское издание Verdict.

"Verdict совместно с GlobalData WealthInsight выяснил, кто из выступающих на экономическом симпозиуме богачей выделяется на фоне остальных и составляет один процент от участников Давоса, которые по своему достатку и так формируют один процент самых богатых людей мира", - говорится в статье.

В первую тройку Давоса в этом году вошли завсегдатаи верхних строчек рейтингов толстосумов: основатель Microsoft Билл Гейтс - его активы превышают в $72 млрд, основатель и исполнительный директор китайской торговой площадки Aibaba Джек Ма, чье состояние оценивают в $47 млрд, а также американский инвестор и управляющий хедж-фондом Рэй Далио с $14,1 млрд.

За ними следуют основатель торговой интернет площадки JD Ричард Лю, основатель Bharti Enterprises Сунил Бхарти Миттал. В середине списка обосновался, как его характеризует издание, "строительный магнат и президент США" Дональд Трамп, чьи активы немного не дотягивают до $5 млрд. Чуть "беднее" Трампа оказались два его соотечественника: основатель Saleforce Марк Бениофф и соучредитель инвестиционной компании Carlyle Group.

"Олигарх и президент Украины" Петр Порошенко с активами на $1,6 млрд занял девятую строчку рейтинга издания, а замкнул десятку председатель Mahindra Group Ананд Махиндра, чье состояние оценили в $1 млрд. Сравнивая активы всех спикеров, которые захотели выступить на Международном экономическом форуме, авторы доклада пришли к выводу, что на каждого приходится $414,3 млн, что чуть-чуть меньше $469,5 млн годом ранее.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.