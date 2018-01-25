СМИ: Twitter работает над новой функцией для обмена видео в стиле Snapchat

ТАСС, 25 января. Сервис микроблогов Twitter занимается разработкой новой функции, которая позволит его пользователям обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Snapchat - это мессенджер, который позволяет делать фотографии и видеозаписи, дополняя их рисунками и анимированной графикой, а затем обмениваться ими с другими людьми. Его особенность заключается в том, что пользователь может выбрать, в течение какого промежутка времени после открытия сообщения получатель сможет его просмотреть.

После истечения этого срока присланный файл автоматически удаляется. Приложение стало доступным для установки на платформах Android и iOS в октябре 2011 года. По состоянию на май 2017 года Snapchat регулярно пользовались более 166 млн человек.

Как сообщает Bloomberg, Twitter уже подготовил демонстрационную версию новой функции, однако компания пока до конца не определилась с ее дизайном. Дата ее выпуска пока неизвестна. Параметры и концепция нового проекта в течение ближайших нескольких месяцев могут претерпеть значительные изменения, пишет агентство.

Официально Twitter не объявлял о том, что его команда занимается подобными разработками. В администрации социальной сети отказались прокомментировать данную информацию.