Украина провела два платежа в пользу МВФ на сумму $460 млн

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украина провела два платежа в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму $460 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"Вчера около $373 млн было перечислено в качестве платежа по кредиту stand-by от 2014 года. Сегодня еще было перечислено около $87 млн по stand-by и EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного финансирования для Украины от 2015 года - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Следующий платеж запланирован на начало марта в размере $114,334 млн по спецправам заимствования (СПЗ). По данным НБУ, в этом году регулятор и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно $7,4 млрд, в том числе - по обязательствам перед МВФ. В свою очередь, НБУ ожидает привлечение от МВФ примерно $2 млрд, однако сроки пока не уточняются.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в Давосе заявил, что ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств. При этом Порошенко заверил МВФ, что Украина повысит цены на газ, чтобы получить новый транш. Министерство энергетики и угольной промышленности даже подготовило проект нового постановления, по которому повышение цены на газ ждет украинцев с апреля на уровне 8,3%.

На днях глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, напоминая о требованиях МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом, подчеркнул, что Фонд настаивает на создании Антикоррупционного суда, установлении рыночных цен на газ, а также утверждал, что повышение зарплат повредит росту производительности труда.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк напомнил, что новая программа EFF истекает весной 2019 года, однако фактически Киев не получил и половины от запланированных средств. По мнению министра, если МВФ прекратит предоставлять Киеву транши помощи, то для страны будет не так просто найти альтернативные пути. Данилюк сказал, что стороны не ведут речь о продолжении сотрудничества по новой программе, поскольку Киев не выполнил условия МВФ.

Жизнь в долг

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году. МВФ решил изменить предыдущую программу stand-by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

В программе управления государственным долгом на 2018 год указано, что министерство финансов Украины планирует в 2018 году обеспечить финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 231,96 млрд гривен (около $8,3 млрд). Согласно документу, минфин намеревается одолжить на внутреннем рынке около 123,758 млрд гривен ($4,4 млрд), на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета - 108,203 млрд гривен (около $3,9 млрд). Минфин оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в размере 305,9 млрд гривен (около $11 млрд).

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте. Премьер-министр Владимир Гройсман признал ранее, что госдолг страны на начало 2018 достиг угрожающих 83% ВВП.

По данным минфина, в ближайшие три года Украина должна повернуть долги в размере $16 млрд.