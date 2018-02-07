ЦБ представил стратегию развития финансовых технологий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России намерен в ближайшие два года совершить прорыв в развитии цифровых технологий в финансовом секторе. Об этом рассказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, представляя стратегию развития финансовых технологий на 2018-2020 годы.

По ее словам, регулятор сосредоточит внимание на правовом регулировании использования прорывных технологий и их непосредственном внедрении и развитии на финрынке, в том числе на пространстве ЕАЭС. Для этого ЦБ продолжит переход на электронное взаимодействие с госорганами, участниками финрынка и их клиентами, создаст регулятивную площадку для тестирования технологий и выработки оптимальных способов их правового регулирования, а также повысит безопасность и устойчивость новых продуктов и услуг и создаст условия для появления достаточного числа специалистов, способных решать эти задачи.

"Основные направления развития финансовых технологий для Банка России и для участников рынка становятся принципиальным направлением изменения бизнес-модели и развития в принципе всего финансового рынка. Технологии вошли в нашу жизнь, и они кардинально меняют само понимание финансового сервиса и доступность услуг для потребителя", - сказала Скоробогатова.

Наиболее перспективны с точки зрения интересов финансовых организаций и их клиентов технологии больших данных и их анализа, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, облачные технологии, открытые интерфейсы (API), а также технологии распределенных реестров.

Банк России намерен использовать их как внутри собственной структуры, так и для организации взаимодействия между банками, их клиентами, а также госструктурами - операторами государственных информационных систем.

Более того, в планах регулятора числится такая амбициозная цель, как организация единого платежного пространства в рамках ЕАЭС.

Новое слово в регулировании и надзоре

Правовое регулирование применения новых технологий в такой чувствительной сфере, как финансовая система, невозможно строить на основе традиционных подходов к созданию нормативной базы, указывала ранее Скоробогатова. Необходимы отвечающие вызовам быстро меняющегося мира инструменты разработки законов и подзаконных актов, которыми будут руководствоваться участники рынка.

Наиболее эффективным здесь будет пойти от обратного - то есть запустить технологию на изолированном от рынка пространстве, посмотреть, как она будет работать и какие риски генерировать, а потом уже по результатам этих наблюдений прописывать необходимые законодательные ограничения, считают в ЦБ.

Таким пространством станет площадка "РегТех" - регулятивная "песочница" (тестовая площадка), которая, по словам Скоробогатовой, должна заработать этой весной.

Первый зампред ЦБ уточнила, что в рамках этой "песочницы" будут созданы два экспертных совета: межведомственный и с участниками рынка. Это позволит сократить сроки на обеспечения правового регулирования по применению новых технологий и поможет отбирать те проекты, которые значимы и для населения, и для экономики.

Регулятор также рассчитывает, что внедрение новых технологий не только не увеличит, но и в итоге должно снизить регуляторную нагрузку на участников финрынка, уверена Скоробогатова. По ее словам, финансовые организации могут использовать новые технологии не только для разработки новых продуктов и услуг, но и для повышения эффективности исполнения регуляторных требований ЦБ и управления рисками.

Идентификация клиентов, выявление подозрительных операций, автоматизация отчетности и комплаенс-контроль - это те сферы, где найдут применение биометрия, big data и блокчейн, уверена Скоробогатова. ЦБ планирует на регулярной основе выпускать обзоры и рекомендации по их использованию.

Сам регулятор также намерен использовать их для повышения эффективности надзора за деятельностью участников финрынка. Внедрение SupTech (Supervision Technology) позволит ЦБ более эффективно анализировать аффилированность заемщиков, прогнозировать спрос на наличность, анализировать и прогнозировать стабильность кредитных организаций и выявлять мошеннические операции.

"У нас только создана рабочая группа по RegTech ((Regulatory Technologies - прим. ТАСС) и первое заседание продет в феврале. По результатам более подробно сможем говорить о, какие проекты можно тестировать", - сказала она.

Платформенные решения для финрынка

Банк России предлагает развивать финансовую инфраструктуру в рамках реализации программы "Цифровая экономика", причем сам регулятор отводит себе роль координатора задействованных в этом участников финрынка и госструктур.

"Основные направления развития финансового рынка синхронизированы с программой развития цифровой экономики РФ. Более того, большое количество ключевых направлений, которые содержит наш документ, вошли непосредственно в "Цифровую экономику", в три основных ее направления. Это правовое регулирование, информационная инфраструктура и информационная безопасность", - сказала первый зампред ЦБ.

Скоробогатова также подчеркнула, что регулятор и правительство пришли к единому пониманию, что именно финансовая отрасль будет драйвером финансовых услуг, позволяющих создать широкую инфраструктуру, на которую далее могут насаживаться и предлагаться другие услуги, например госуслуги.

О создании двух платформ ЦБ уже неоднократно рассказывал. Это платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии, которая позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные. По замыслу ЦБ, платформа заработает в третьем квартале 2018 года.

Другой проект - это платформа быстрых платежей, позволяющая физлицам совершать денежные переводы в адрес физических и юридических лиц, в том числе государственных и муниципальных структур, с использованием максимального числа способов идентификации. По словам Скоробогатовой, это может быть номер мобильного телефона, QR-код и иные идентификаторы, например мессенджеры.

Третье решение - это маркетплейс, который позволит клиентам в режиме "одного окна" получать необходимые финансовые услуги с понятным и прозрачным ценообразованием. Разрабатывает платформу Мосбиржа, которая будет анализировать потребности клиентов, выбирать среди предложений финансовых структур наиболее для них подходящие и предлагать их с помощью чатов-ботов.

О планах ЦБ по созданию четвертой системы ранее заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Платформа для регистрации финансовых сделок позволит обеспечить регистрацию и ведение единого реестра сделок на финансовом рынке, ее запуск обеспечит поддержку внедрению маркетплейса, отметила Скоробогатова.

Платежные платформы

ЦБ намерен на базе единой платежной инфраструктуры создать новую платежную систему. Перспективная платежная система ЦБ, тестирование которой запланировано на текущий год, позволит банкам более эффективно применять сервисы срочного и несрочного перевода, а значит - более эффективно управлять ликвидностью.

Банк России намерен расширять список услуг, предоставляемых Национальной системой платежных карт, сообщила она. Так, планируется интегрировать карту "Мир" с нефинансовыми приложениями (кампусными, социальными, студенческими), а также внедрить инновационные сервисы, такие как МирAccept (самостоятельная аутентификация клиента эмитентов) или Samsung Pay или НСЕ). Также в планах регулятора - продолжить продвижение НСПК среди стран - участниц ЕАЭС.

Система передачи финансовых сообщений - третья платежная платформа, где ЦБ намерен использовать прорывные технологии. Созданная для базе технологии распределенного реестра, она предназначена для передачи финансовых сообщений в формате SWIFT. На первом этапе платформа будет работать внутри России, однако в дальнейшем ЦБ рассчитывает организовать на ее основе межсистемное взаимодействие стран ЕАЭС.

Облачные сервисы и блокчейн

Еще два проекта, где ЦБ будет активно стимулировать внедрение новых технологий - это создание так называемого сквозного идентификатора клиента и платформы для облачных сервисов. Если с облаками все понятно почти по определению - инфраструктура для безопасного использования облачных ресурсов телеком-провайдеров участникам рынка действительно необходима, то проект по созданию идентификатора требует пояснений.

По словам Скоробогатовой, речь идет о создании системы, позволяющей получать информацию о клиентах банков другим организациям. У каждого клиента будет своя уникальная "метка", по которой его смогут распознавать банки, государственные и иные структуры. Предложения по созданию и использованию идентификатора ЦБ намерен подготовить до конца этого года.

Технология распределенных реестров представлена в стратегии преимущественно платформой "Мастерчейн", которую ЦБ разрабатывает совместно с участниками ассоциации "ФинТех". В четвертом квартале участники проекта намерены выйти на реализацию пилотных проектов в области учета электронных накладных, еще через три месяца - цифровых аккредитивов, во втором квартале 2019 года - в области цифровых банковских гарантий.

Безопасность, устойчивость и человеческий фактор

Развитие цифровых технологий сопровождается ростом кибергугроз, которые требуют от участников финрынка, и в первую очередь его регулятора, уметь оперативно их минимизировать, а лучше - предотвратить.

ЦБ со своей стороны намерен разработать новые формы взаимодействия и реагирования на киберугрозы в рамках ФинЦЕРТ, а также провести комплекс мероприятий по повышению технологической устойчивости компаний.

Какими бы ни были совершенными технологии и изощренными способы их противоправного использования, за теми и другими всегда стоят люди. Кадры решают все, и регулятор будет развивать не только программную составляющую финрынка, но и его человеческий капитал. Речь идет о разработке программ обучения для школьников, студентов и действующих сотрудников банков.

Для своих сотрудников ЦБ запланировал серию внутренних обучающих мероприятий.