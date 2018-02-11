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ФАС разрешит увеличить тарифы "Почты России" на пересылку писем на 5,4%

Экономика и бизнес
11 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Тарифы будут действовать внутри России в 2018 году

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку письменной корреспонденции ФГУП "Почта России" на 5,4%. Тарифы будут действовать внутри России в 2018 году, следует из пояснительной записки к приказу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 5,4%. Приказ вступает в силу в установленном порядке", - говорится в документе.

Почтовый оператор обращался в ФАС с предложением увеличить тарифы на почтовые услуги в среднем на 16,2%.

Согласно приложению к приказу ФАС, максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки подорожает на 2 рубля до 17 рублей, а заказной - на 4 рубля до 37 рублей. Тариф на пересылку письма весом до 20 г сохранится и обойдется в 22 рубля, пересылка заказного письма увеличится на 5 рублей до 46 рублей. Стоимость пересылки бандероли весом 100 г сохранится на уровне 40 рублей, а заказная бандероль подорожает на 6 рублей до 66 рублей.

ФАС также утвердила максимальную плату за каждые 500 г веса бандеролей. Таким образом, если расстояние пересылки наземным транспортом составляет менее 600 км, максимальный тариф устанавливается в размере 95 рублей, от 601 до 2000 км - 105 рублей. При пересылке бандероли на расстоянии свыше 8 тыс. км стоимость за каждые 500 г веса составит 150 рублей.

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