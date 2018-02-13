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СМИ: Honda Motor отзовет с рынка КНР 350 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем

Экономика и бизнес
13 февраля, 6:55 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, февраля. /ТАСС

В корпорации сообщили, что проблема будет устранена за счет оптимизации системы регулирования непосредственного впрыскивания топлива

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ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Японская автомобильная корпорация Honda Motor планирует отозвать с китайского рынка порядка 350 тысяч моделей CR-V и Civic из-за неисправности двигателя. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

К такому решению автопроизводителя побудили поступившие за минувший месяц массовые жалобы владельцев на неудовлетворительную работу машины в зимний сезон. И хотя информации о дорожных инцидентах, вызванных этим браком, до сих пор не поступало, многие покупатели отметили, что периодически ощущают запах бензина в салоне авто.

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Как прокомментировали журналистам ситуацию в Honda Motor, данная проблема будет устранена за счет оптимизации системы регулирования непосредственного впрыскивания топлива.

Власти Китая начали ужесточать требования по отношению к качеству пассажирских транспортных средств с 2013 года, когда ежемесячные масштабы изъятия с рынка дефектных машин стали заметно увеличиваться. В целом за минувший год Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину страны объявляло об отзыве автомобилей свыше 250 раз. Особое внимание аналитиков привлек сентябрь 2017 года, когда всего за 30 дней автопроизводители изъяли в КНР более 9,6 млн автомобилей.

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