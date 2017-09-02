Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Honda заплатит $605 млн по искам о подушках безопасности от Takata

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, сентября. /ТАСС

В результате общая сумма выплат по судебным искам превысила $1,2 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Honda Motor согласился на выплату $605 млн по урегулированию судебных исков со стороны граждан США, пострадавших из-за дефектных подушек безопасности компании Takata. Об этом в субботу объявила сама автомобильная компания.

Смотрите также

В США подали в суд на Ford, Nissan и Toyota из-за дефектных подушек безопасности

Honda отзывает в Южной Корее 2,6 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Общая сумма выплат по судебным искам, связанным с подушками безопасности от Takata, в результате превысила отметку в $1,2 млрд. В общей сложности шесть автомобильных компаний из Японии и Германии согласились на выплату крупных денежных компенсаций - среди них Toyota Motor, Mazda Motor и BMW.

Скандал вокруг Takata вспыхнул в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные компанией подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 17 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка
5
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
6
Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронил
7
Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама