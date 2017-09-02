Honda заплатит $605 млн по искам о подушках безопасности от Takata

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Honda Motor согласился на выплату $605 млн по урегулированию судебных исков со стороны граждан США, пострадавших из-за дефектных подушек безопасности компании Takata. Об этом в субботу объявила сама автомобильная компания.

Общая сумма выплат по судебным искам, связанным с подушками безопасности от Takata, в результате превысила отметку в $1,2 млрд. В общей сложности шесть автомобильных компаний из Японии и Германии согласились на выплату крупных денежных компенсаций - среди них Toyota Motor, Mazda Motor и BMW.

Скандал вокруг Takata вспыхнул в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные компанией подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 17 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.