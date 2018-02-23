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"Русал" готов участвовать в дуэли за акции "Норникеля"

Экономика и бизнес
23 февраля, 4:43 дата обновления: 23 февраля, 5:25 UTC+3

Компания ожидает получить не менее $9,722 млрд в случае продажи своей доли в "Норникеле"

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 23 февраля. ТАСС. "Русал" готов участвовать в дуэли с "Интерросом" за акции "Норникеля", запросит соответствующий мандат у акционеров и оценивает свой пакет в ГМК не менее чем в $9,72 млрд, говорится в материалах металлургической компании, опубликованных в ночь на пятницу.

"В случае инициирования продажи акций по условиям "русской рулетки" (или дуэли - прим. ТАСС), компания предлагает делать это через одобрение акционеров путем созыва внеочередного собрания, где должен быть получен мандат [на продажу доли в "Норильском никеле"] после одобрения советом директоров компании", - говорится в сообщении "Русала". Мандат должен одобрять как продажу, так и приобретение акций по ряду правил.

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В частности, акционерами должны быть одобрены стоимость продажи акций "Норильского никеля" и размер пакета. Срок действия мандата на продажу и покупку акций - один год.

"Русалу" Олега Дерипаски на сегодняшний день принадлежит 27,8% акций ГМК, "Интерросу" Владимира Потанина - 30,4%.

В материалах также указано, что компания ожидает получить не менее $9,722 млрд в случае продажи своей доли в "Норникеле" на основе минимальной цены. В материалах подчеркивается, что максимальная цена приобретения пакета у партнера не должна превышать $320 за акцию. "Это однако не означает, что компания не может предложить цену ниже $320", - говорится в материалах "Русала".

Что такое дуэль?

Противостояние акционеров "Норникеля" началось в 2008 году, после раздела активов между его совладельцами - Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым. В апреле 2008 года Прохоров продал часть своего пакета (25% плюс 1 акция) Олегу Дерипаске. После сделки Дерипаска высказывал идею дальнейшего объединения "Русала" и "Норникеля", но этот план не встретил понимания у Потанина.

Выход из ситуации был найден только в декабре 2012 года. "Русал" и "Интеррос" заключили акционерное соглашение, в рамках которого часть квазиказначейских акций ГМК выкупила подконтрольная Абрамовичу Millhouse, впоследствии владельцем пакета - 4,95% - выступала Crispian Investments, которая до декабря 2017 года выполняла роль арбитра, примирительной стороны.

Как следовало из текста мирового соглашения, "Русал" Дерипаски и "Интеррос" Потанина могут выкупить доли друг друга, используя механизм русской рулетки. Минимальная цена в этом случае должна предусматривать 20%-ную премию к средневзвешенным котировкам "Норникеля" за полгода. "Акционер, который получил предложение продать долю на таких условиях, должен или продать ее, или купить у акционера, инициировавшего сделку, или запросить большую цену. Если запрошена более высокая цена, акционер должен выкупить долю у другого или продать свою", - указывается в тексте договора. Штрафом за отказ от выполнения условий русской рулетки станет продажа около 1,87% акций "Норникеля" за $1.

Как стало известно 16 февраля, структура Абрамовича - Crispian Investments, с 2012 года выступавшая в роли третьей, примирительной стороны в старом конфликте двух основных акционеров (Потанина и Дерипаски), хочет продать свою долю в "Норникеле" (4,95%).
Crispian сделала оферту обоим акционерам о выкупе у компании акций за $1,48 млрд. "Русал" немедленно подал иск в Высокий суд Лондона о блокировании сделки по покупке доли Потаниным, при этом сам "Русал" заявил, что готов принять предложение, если оно будет соответствовать акционерному соглашению, а он его таковым не считает.

Суд начнет рассмтрение дела на неделе, начинающейся 5 марта. Инстанция наложила обеспечительные меры на сделку с пакетом Crispian, но при этом указала, что "Русал" должен возместить акционерам ГМК ущерб от этого спора, если он будет выявлен.

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Персоны
Абрамович, Роман Аркадьевич Дерипаска, Олег Владимирович
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