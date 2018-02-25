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Титов рассчитывает на постепенное возвращение всех бизнесменов из его "лондонского списка"

Экономика и бизнес
25 февраля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Известно, что первым вернувшимся в РФ бизнесменом стал Андрей Каковкин, он обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что постепенно все бизнесмены, скрывающиеся за рубежом, которые вошли в его "лондонский список", вернутся в Россию. Об этом он сообщил в воскресенье в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) на встрече с первым вернувшимся в РФ ростовским бизнесменом Андреем Каковкиным.

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"Постепенно-постепенно, я думаю, что и другие люди, которые были в списке, кто находится за рубежом, скрываются от следствия, что они постепенно один за одним смогут приезжать [в Россию]. Андрей [Каковкин] - это "первая ласточка", за ним последуют и другие. По каждому из этих дел мы ведем свою систему, проводим экспертизы и выстраиваем свои отношения со следственными органами и прокуратурой", - пояснил омбудсмен.

По его словам, бизнесмен Андрей Каковкин по тем статьям, которые ему вменяют, невиновен. "Считаем, что вы абсолютно по тем обвинениям, которые вам предъявляются, невиновны", - добавил Титов.

Как пояснил в ходе встречи сам Каковкин, по возвращению в Россию, его задержали, допросили, а затем отпустили домой. "Следствие меня забрало, провели допрос, отпустили", - рассказал он. "Бизнеса не осталось. Факторы, во-первых, экономические, не смог оптимизировать под конъюнктуру рынка, под падение рубля, пришлось все оставить", - добавил предприниматель.

Как сообщил 23 февраля Титов на своей странице в Facebook, ростовского бизнесмена Андрея Каковкина, который одним из первых подал заявку в список, отпустили к семье. Предприниматель обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Это первый бизнесмен из списка Титова, который приехал в Россию и явился в правоохранительные органы.

По словам омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, следователь избрал Каковкину меру принуждения в виде обязательства о явке. В отношении Каковкина были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Он находился в федеральном розыске. По данным СПАРК, Андрей Каковкин является совладельцем ООО "Авангард Финанс", ООО "Гриф" и ООО "Торговый дом Гриф".

"Список Титова"

3 февраля Титов сообщил, что президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия. Список бизнесменов, подготовленный Титовым, включает 16 фамилий.

По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что администрация президента получила составленный Титовым список, и отметил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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