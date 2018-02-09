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Титов: список желающих вернуться в РФ бизнесменов будет расширяться

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, февраля. /ТАСС

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ не назвал имена тех, кто может войти в список

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КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Список находящихся за границей российских бизнесменов, которые изъявили желание вернуться в Россию, не ограничится 16 фамилиями, обращения подали еще несколько человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов, который находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае.

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"У нас уже идут другие заявления. Есть заявления еще от нескольких человек. Он [список] будет расширяться", - сказал Титов. Он отказался назвать имена тех, кто может войти в список, сославшись на то, что предоставленные предпринимателями данные пока проверяются.

3 февраля бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Титов сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия. Список бизнесменов, подготовленный Титовым, включает 16 фамилий, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

По мнению бизнес-омбудсмена, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента получила составленный Титовым список, и отметил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

"Список Титова"

В список, подготовленный Титовым, вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (был директором ООО "Урало-Поволжская строительная компания"), Сергей Капчук (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением квартиры в Москве за 2 млрд рублей), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга "Марта"), Алексей Бажанов (экс-замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс-заместитель директора Омского "Центра поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей").

В список также включены Константин Дюльгеров (основатель розничной сети по продаже товаров народного потребления в Нижневартовске, против которого в 2010 году начато уголовное расследование по факту мошенничества) и ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Кроме того, в списке - бывшее руководство компании "Квартстрой" из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков. Также в список вошли российские бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров и Владимир Зюзин.

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