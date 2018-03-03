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Япония выразила США серьезную обеспокоенность их планами ввести пошлины на сталь

Экономика и бизнес
3 марта, 13:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, марта. /ТАСС

Страна ежегодно поставляет в США 2 млн тонн стали, что составляет 5% от общего объема экспорта

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ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выразило США серьезную обеспокоенность их планами ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

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Оно отметило, что находящийся в настоящее время с визитом в Сингапуре министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко обсудил эту проблему по телефону с министром торговли США Уилбуром Россом. "Я озвучил ему глубокую обеспокоенность японской стороны", - цитирует Сэко агентство.

Япония ежегодно экспортирует около 2 млн тонн стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.

Ранее в субботу обеспокоенность планами США высказала и японская Федерация железо-сталелитейных компаний. Глава федерации Косэй Синдо в специальном заявлении подчеркнул, что такие планы Вашингтона "нарушают принципы свободной торговли", и выразил надежду, что "президент [США Дональд] Трамп в итоге примет острожное и правильное решение".

В четверг Трамп заявил, что США на будущей неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже выразил протест Вашингтону в связи с его решением о пошлинах. Политик пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Правительство Германии также выступило против планов США, отметив, что торговые ограничения существенно затронут немецких экспортеров.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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