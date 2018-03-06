"Ъ": американская Delta Airlines не возобновит полеты в РФ в летнем сезоне

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Airlines отказалась от планов возобновить, как обычно, полеты между США и Россией в наступающем летнем сезоне - с мая текущего года. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика пишет газета "Коммерсантъ".

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", - сообщили изданию в компании.

Delta Airlines, работавшая на российском рынке только в высокий летний сезон, прекратила полеты между США и Россией в начале сентября прошлого года, однако планировала в мае возобновить полеты. В сентябре 2016 года компания также приостанавливала полеты на российский рынок до мая. В 2015 году компания приостанавливала полеты в Россию с декабря по май.

Помимо Delta Airlines, полеты между США и РФ осуществляет только "Аэрофлот", который летает из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон. Рейсы Delta Airlines отправлялись из Москвы только в Нью-Йорк, полеты выполнялись на самолетах Boeing 767-300ER.

Как пояснили газете в пресс-службе авиаперевозчика, из России в США пассажиры смогут попасть на стыковочных рейсах через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM. Там также отметили, что Delta Airlines и "Аэрофлот" сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для сотрудничества.

В 2015 году российский рынок покинул ряд европейских перевозчиков, которые до сих пор в полном объеме не восстановили полеты. Так, прямые рейсы с Москвой закрыли германские Air Berlin и Eurowings, а также британский лоукостер Easyjet, существенно сократили маршрутную сеть германская Lufthansa, тайская Thai Airways International, финская Finnair.