CBS: Delta Airlines сняла с рейса пару с детьми из-за "овербукинга"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Airlines сняла пару с двумя маленькими детьми с рейса остров Мауи - Лос-Анджелес из-за "овербукинга" (от англ. overbooking, дословно "избыточное бронирование" - прим. ТАСС) - ситуации, при которой количество проданных билетов превышает число кресел в самолете. Об этом в среду сообщила американская телекомпания CBS.

Инцидент произошел в апреле, но известно о нем стало только сейчас. По информации телекомпании, житель Калифорнии Брайан Шир приобрел билеты для себя, своей жены и 18-летнего сына, а двух маленьких детей, путешествовавших с ними, супруги собирались посадить на колени. Впоследствии старший ребенок вылетел домой более ранним рейсом. Семейная пара решила не сдавать билет своего сына и разместить на его месте детское кресло, в которое сел был один из маленьких детей.

Бортпроводники не позволили им сделать этого и заявили, что данное место придется уступить другому пассажиру. После того как супруги отказался выполнить просьбу авиакомпании, их попросили покинуть самолет, пригрозив наказанием за невыполнение требований экипажа.

По словам Шира, когда его семья покидала самолет, в очереди на освободившиеся места стояли по меньшей мере четверо пассажиров. Он также отметил, что авиакомпания не возместила им стоимость билетов.

Впоследствии в Delta Airlines заявили о том, что сожалеют о случившемся, и сообщили о намерении уладить возникший конфликт.