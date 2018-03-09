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Япония может подать на США в суд ВТО из-за введения пошлин на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
9 марта, 4:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, марта. /ТАСС

Сообщается, что страна ежегодно экспортирует около 2 млн т стали в Соединенные Штаты

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ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Японии может подать в суд Всемирной торговой организации (ВТО) на США из-за решения ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Соответствующую позицию озвучил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

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"Все это заслуживает крайнего сожаления. Мы рассмотрим возможные ответные шаги в рамках Всемирной торговой организации", - подчеркнул Сэко. Япония ежегодно экспортирует около 2 млн т стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.

Кроме того, Федерация железо-сталелитейных компаний Японии, которая ранее направляла письмо президенту США Дональду Трампу, сожалеет о решении американских властей ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении японской федерации.

"Решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия вызывает у нас крайнее сожаление. Мы опасаемся, что это решение может нанести удар не только по японскому, но и общемировому экспорту, а также вызвать волну защитных контрмер со стороны государств", - говорится в сообщении. 

В четверг Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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