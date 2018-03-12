Дагестан намерен поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Дагестанские компании намерены поставлять Татарстану рис в обмен на поставки сухого молока, в котором северокавказская республика испытывает потребность. Об этом ТАСС сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Договор на 2018 год у нас по поставке баранины с Татарстаном составляет 1500 тонн, а на рис - мы еще проговариваем. Там есть вопросы обмена, они хотят нам поставлять сухое молоко, эти моменты мы будем более подробно изучать. Для Дагестана необходимо минимум 3 тысячи тонн сухого молока. Рис - для них актуально, молоко - для нас актуально", - сказал собеседник агентства.

Абасов отметил, что Татарстан может покрыть все потребности Дагестана в сухом молоке. "У них есть очень много. Они могут поставить в неограниченном количестве", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Дагестан намерен поставлять в год от 5 до 8 тыс. тонн риса в Татарстан. Отмечалось, что поставки будут осуществлять частные компании.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.