Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ

Экономика и бизнес
16 марта, 15:00 дата обновления: 16 марта, 15:20 UTC+3

Ранее глава МЭР Максим Орешкин отмечал, что вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается в обществе, однако в правительстве не он рассматривается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Марат Абулхатин/ТАСС

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Смотрите также

Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста

Голодец: правительство России не обсуждает повышение пенсионного возраста

Глава ПФР: никаких решений правительства о повышении пенсионного возраста нет

Топилин: повышение пенсионного возраста обсуждается, конкретных решений не принято

"В правительстве мы пока этот вопрос не обсуждаем", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, обсуждается ли в правительстве повышение пенсионного возраста в стране.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что вопрос повышения пенсионного возраста и варианты этого повышения обсуждаются в обществе, однако в правительстве не он рассматривается.

Ранее Орешкин заявлял, что необходимость повышения пенсионного возраста в России должно будет рассмотреть новое правительство после выборов президента РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий
5
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама