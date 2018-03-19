Bloomberg: Apple планирует выпустить собственный MicroLED дисплей

ТАСС, 19 марта. Корпорация Apple ведет разработку собственного дисплея с использованием перспективной технологии MicroLED и планирует через несколько лет начать производство, что позволит ей отказаться от закупки этого вида комплектующих у других компаний, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Экраны MicroLED используют светоизлучающие компоненты нового типа, отличные от тех, что применяются в дисплеях OLED. Это позволяет создать устройства с более тонкими и яркими экранами, потребляющие меньше энергии, а также улучшить цветопередачу. По оценке Bloomberg, устройства Apple с такими экранами могут поступить в продажу не ранее чем через два года. Агентство полагает, что сначала дисплеями нового типа могут быть оснащены "умные часы" Apple Watch и только после этого - смартфоны iPhone.

Агентство отмечает, что Apple развивает технологию MicroLED в надежде получить преимущество в борьбе с конкурентами, такими как корпорация Samsung. Оно приводит слова Рэя Сонейры, генерального директора компании DisplayMate Technologies, занимающейся испытанием дисплеев, по мнению которого разработка собственного экрана - это "золотая возможность" для Apple. "Каждый может купить OLED-или LCD-экран, - говорит он. - Но Apple может получить в свою собственность нечто новое - MicroLED".

В конце 2017 года инженерам Apple впервые удалось изготовить полнофункциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple Watch. Руководители компании недавно одобрили продолжение разработки таких экранов в течение следующих двух лет с целью их установки на другие устройства компании.

Пока технология не готова к внедрению в производство, Apple будет использовать, как и ранее, экраны OLED, которые она закупает у других компаний, таких как LG и Samsung. Осенью этого года компания планирует выпустить второй iPhone с дисплеем OLED (гигантскую, 6,5-дюймовую модель).