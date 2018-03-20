Эксперт: новые санкции США "похоронили" венесуэльскую криптовалюту петро

ТАСС, 20 марта. Запрет физическим и юридическим лицам США производить какие-либо транзакции в венесуэльской криптовалюте петро будет иметь для нее самые печальные последствия. Такое мнение высказал член комитета по финансам Национальной ассамблеи (парламента) южноамериканской страны Хосе Герра, сообщил во вторник сайт телеканала Globovision.

Указ президента США Дональда Трампа "окончательно похоронил петро", считает венесуэльский экономист. По его мнению, петро даже нельзя считать криптовалютой, потому что ее выпускает государство, превращая ее тем самым в долговой инструмент. Герра подчеркнул, что мировые криптовалюты, в отличие от венесуэльской, не обеспечиваются "ни нефтью, ни золотом, ни какими-либо минералами".

Петро поступила в продажу 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что инвесторы выразили желание приобрести петро на $5 млрд.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.