Суд удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система"

УФА, 21 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд руб. дивидендов, полученных АФК во время владения акциями "Башнефти". Такое решение огласила судья Светлана Хомутова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу удовлетворить", - сказала она.

Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство АФК "Система" об отказе от иска к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 млрд рублей убытков в солидарном порядке. До этого Арбитражный суд Башкирии полностью снял ограничение со всех активов АФК "Система", арестованных в рамках спора с нефтяной компанией, в связи с выполнением условий мирового соглашения с "Роснефтью".

Таким образом, стороны отказались от взаимных претензий, выполнив условия мирового соглашения, по которому ранее АФК "Система" досрочно перечислила "Башнефти" 100 млрд рублей.

Судебные разбирательства

Судебный спор между компаниями начался в мае 2017 года, когда "Роснефть" и "Башнефть" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть") подали иск о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего общества "Система-Инвест" 106 млрд руб. Однако уже в конце мая сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб. из-за курсовых разниц.

В августе прошлого года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил требования, постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей, но стороны подали апелляции. "Роснефть", в частности, настаивала на полном удовлетворении своих претензий, а АФК "Система" в их отклонении, но апелляционная инстанция оставила решение башкирского арбитража без изменений.

Ситуация обострилась в начале декабря, когда "Роснефть" и "Башнефть" подали второй иск, в котором требовали взыскать с "Системы" 131,6 млрд руб. дивидендов, полученных корпорацией в период владения башкирской компанией (за 2009-2014 годы). Ответ "Системы" последовал незамедлительно. Корпорация заявила, что действия "Роснефти" и "Башнефти" направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства и подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд руб.

На фоне судебных разбирательств стоимость акций "Системы" на Московской бирже упала почти в двое. Кроме того, под арестом оказались все активы АФК "Системы", а именно принадлежащие корпорации 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании". По второму иску ограничения были наложены, в частности, на 52,09% "Детского мира", 71,87% акций МТС-банка, 90,5% акций агрохолдинга "Степь", 98,78% акций девелопера "Лидер-инвест" и 100% ООО "Система телеком активы". Эти меры привели, в частности, к срыву сделки по продаже на рынке акций "Детского мира".

Мировое соглашение

Вечером 21 декабря 2017 года президент России Владимир Путин после встречи с представителями бизнеса в Кремле предложил оставить время для беседы руководителей "Роснефти" Игоря Сечина и АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Этот сигнал рынок расценил как реальную возможность для заключения мирового соглашения, о котором было объявлено уже 22 декабря.

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти".

Согласно его условиям, АФК "Система" и "Система-Инвест" обязались возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд руб. Как пояснял тогда ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, компания пошла на снижение суммы требований к "Системе", поскольку узнала, что взыскание в полном объеме может привести к банкротству корпорации.

Все расчеты должны были быть завершены не позднее 30 марта 2018 года, однако АФК "Система" досрочно выплатила последний транш в размере 40 млрд руб., перечислив вместе с дочерней компанией "Система-Инвест" в адрес "Башнефти" 100 млрд руб.

Для возмещения убытков корпорация использовала как собственные, так и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении.

Кроме того, по условиям соглашения, "каждая сторона отказывается от других имущественных требований к другим сторонам соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками".