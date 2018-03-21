Минпромторг не ждет роста цен на автомобили производства РФ из-за индексации утильсбора

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили российского производства из-за индексации утильсбора, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли, изменения не повлекут удорожания автомобильной техники российского производства из-за индексации утильсбора", - сообщил представитель ведомства.

Как поясняют в Минпромторге, индексация размера утилизационного сбора различна по разным категориям транспортных средств: по каким-то позициям 0%, по каким-то 15%, по каким-то выше. "Это зависит от динамики других платежей, состояния рынка по сегментам и комплекса вопросов, относящихся к проблемам утилизации автомобилей и природоохранной деятельности", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Как отмечалось в сообщении правительства, увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит в среднем порядка 15%. При этом рост сбора для отдельных легковых авто достигнет 90%.

Утильсбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л вырастет на 16% - до 33 тыс. рублей исходя из коэффициента 1,42. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л до 2 л вырастет сразу на 90% - до 84 тыс. рублей (коэффициент вырастет с 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л и до 3 л он также увеличится на 90% - до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).