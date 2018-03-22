Объединенный бизнес "М.Видео" и "Эльдорадо" может занять треть рынка торговли электроникой

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Крупнейший в России продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" покупает сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей. Компании рассчитывают завершить реорганизацию и создание единого юридического лица к первому кварталу 2019 года. Объединенная компания может занять 25,9% российского рынка электроники, а к 2020 году - нарастить долю до 30%.

Как рассказал журналистам глава "М.Видео" Александр Тынкован, сейчас ретейлер занимает 17,1% рынка, "Эльдорадо" - 8,8%. В результате слияния долю планируется довести до 30%. По прогнозам, суммарная выручка компаний к 2022 году достигнет примерно 450 млрд рублей.

"Важным моментом является тот факт, что впервые российская розничная сеть войдет в топ-10 ретейлеров в мире в сегменте электроники и бытовой техники по объемам продаж", - оценил будущее объединенной компании глава "М.Видео".

Решение о сделке акционеры "М.Видео" должны принять на внеочередном собрании 13 апреля. Акционерам, не согласным со сделкой, будет предложено выкупить их акции по 401 рублю за бумагу.

Как сообщила финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова, сделку профинансирует ВТБ, в настоящее время единственный финансирующий сделку банк. ВТБ предоставит компании кредит в размере 40 млрд рублей под залог 100% "М.Видео Менеджмент" и товарных знаков "М.Видео" и "Эльдорадо". Остальную сумму "М.Видео" покроет из собственных средств.

Важно сохранить оба бренда

Тынкован отметил, что от идеи объединить бизнес под брендом "Сафмар Ритейл" было решено отказаться, оба бренда будут сохранены. Сейчас компании контролирует группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (57,7% "М.Видео" и 100% "Эльдорадо").

"Мы ["М.Видео"] - бренд-лидер, но наша аудитория - это средний и премиальный класс. Как раз "Эльдорадо" хорошо работает в масс-маркете. Также важно региональное присутствие - "Эльдорадо" глубже нас находится в регионах, поэтому работа там даст нам возможность дойти до других покупателей, которые для нас тоже важны. С двумя брендами мы получим широкую аудиторию", - пояснил глава "М.Видео" намерение сохранить оба бренда.

Управлять объединенным бизнесом будут президент "М.Видео" Александр Тынкован и исполнительный директор Энрике Фернандес.

История вопроса

Группа "Сафмар" в конце 2016 года договорилась о покупке "Эльдорадо" у чешских компаний PPF Group и EMMA Capital. А весной 2017 года "Сафмар" закрыл сделку по приобретению 57,7% "М.Видео" у основателя и нынешнего президента ретейлера Александра Тынкована и его партнеров.

Тогда планировалось переименовать "М.Видео" в "Сафмар Ритейл" и создать на его базе управляющую компанию, в которую войдет "Эльдорадо".

По итогам 2016 года обе сети занимали 26,5% рынка по выручке, говорилось в презентации для инвесторов, которую группа "Сафмар" опубликовала в июле 2017 года. Общая доля на рынке интернет-торговли электроникой оценивалась в 21,2%.