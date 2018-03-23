Индекс Dow Jones упал на 2,9% на фоне подготовки США торговых мер против Китая

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 724,42 пункта (2,93%) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже после того, как президент США Дональд Трамп распорядился подготовить комплекс мер в сфере торговли против Китая. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 23957 пунктов. По оценке телеканала CNN, ранее индекс лишь четыре раза за всю историю терял сразу так много пунктов по итогам сессии. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 68,24 пункта (2,52%) и оказался на отметке 2643,69 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 178,61 пункта (на 2,43%), до 7166,68 пункта.

"Что оказывает давление на рынок - так это мировая торговая война, реальная или воображаемая, - сообщил телеканалу CNN руководитель департамента операций с ценными бумагами в инвестиционной компании Wedbush Securities Йэн Винер. - Имеет место огромная неопределенность. Если Китай примет жесткие меры в отношении сельскохозяйственной продукции или чего-то еще, то это серьезно напугает людей".

"К чему это приведет? Если это дойдет до чего-то такого, что отразится на деловом настроении, то это может сказаться на экономике и замедлить процесс создания новых рабочих мест", - указал главный специалист по инвестициям в компании Janney Capital Марк Лусчини.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24000 пунктов 30 ноября 2017 года, порог 25000 пунктов - 4 января 2018 года, а 26000 пунктов - 16 января. 5 февраля 2018 года индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства The Associated Press, этот индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

О мерах США против КНР в сфере торговли

Ранее в четверг Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Американский лидер поручил в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР. Кроме того, Трамп поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Как информировала ранее газета The Wall Street Journal, Китай в свою очередь готовит ответные меры против США. Пекин, как отмечает издание, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и свиней.