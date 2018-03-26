СМИ: Uber согласился на слияние с Grab в Юго-Восточной Азии

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Компания Uber согласилась объединить свой бизнес в Юго-Восточной Азии с основным региональным конкурентом малайзийским Grab. Об этом сообщила в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Как ожидается, будет использован опыт создания новой платформы аналогичный, тому который был применен в Китае и России. В частности, в июле прошлого года "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

В создаваемом новом бизнесе Grab - Uber компания может получить 25% - 30%. По информации издания, о сделке будет сообщено в ближайшие дни.

Малайзийский стартап Grab имеет более 86 млн скачиваний мобильного приложения, действует в более чем 190 городах в таких странах как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзии, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.