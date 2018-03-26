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Вологодской области необходимо еще 290 млн руб. на доведение МРОТ до прожиточного минимума

Экономика и бизнес
26 марта, 16:54 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 26, марта. /ТАСС

По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, власти области изыщут дополнительные средства вместе с муниципалитетами

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ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области изыщет дополнительные 290 млн рублей на доведение МРОТ до прожиточного минимума. О соответствующем поручении сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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"Принято постановление правительства РФ о выделении всем субъектам федерации 20 млрд рублей на доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума. В Вологодскую область из федерального бюджета поступит 194 млн рублей, чего недостаточно. Нам предстоит вместе с муниципалитетами изыскать дополнительные средства, общие дополнительные расходы - 484 млн рублей, то есть нам не хватает 290 млн рублей. Прошу подготовить предложения, поручение президента должно быть выполнено на 100%", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Повышение МРОТ запланировано с 1 мая 2018 года - до 11 163 рублей в Вологодской области, отмечала ранее заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

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