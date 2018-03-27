"Ъ": "Ростелеком" сократит 20% розничных точек

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" планирует сократить число салонов своей розничной сети на 20%.

Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на первого вице-президента компании Владимира Кириенко.

По его словам, госоператор определил целевой размер розничной сети: количество салонов сократится с чуть менее 1 тыс. до 800.

Кириенко также рассказал, что основным розничным форматом станут небольшие офисы (40-50 кв. м), флагманские салоны и точки в торговых центрах.

Ранее стало известно, что "Ростелеком" к 2022 году может сократить количество сотрудников на 10-15%, до 115-120 тыс. человек.