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МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой

Экономика и бизнес
31 марта, 15:06 UTC+3

В своем заявлении замглавы британского МВД отметил, что власти пытаются предотвратить провоз в королевство наркотиков и оружия

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал рутинной процедурой проверку самолета компании "Аэрофлот", проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу.

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"Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну", - говорится в поступившем в субботу в ТАСС заявлении замглавы МВД.

"После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса", - добавил он.

В пятницу в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что власти Великобритании без объяснения причин провели досмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров". Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснений, назвав произошедшее грубой провокации британских властей.

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