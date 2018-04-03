Путин надеется на создание "Северного потока - 2", но "Турецкий поток" идет быстрее

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется на реализацию проекта "Северный поток - 2". При этом глава российского государства констатирует, что проект "Турецкий поток" реализуется намного быстрее.

"Мы ведем уже много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди "Северного потока" - "Северного потока - 2", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. "Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом, но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба ["Турецкий поток"]", - отметил российский лидер. "Дело уже идет практически к завершению", - добавил он.

Путин добавил, что строительство газопровода "Турецкий поток" поможет повысить энергобезопасность Турции и стран Юго-Восточной Европы, если они этого захотят.

"По графику идут работы по сооружению газопровода "Турецкий поток". Ведется прокладка двух веток его морского участка, вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта. Это позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если конечно, они этого захотят, а также повысить энергобезопасность региона", - сказал Путин.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Ранее во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер, сопровождающий Путина во время визита в Анкару, сообщил, что работы по строительству трубопровода "Турецкий поток" идут по графику, и в мае будет завершена укладка его первой нитки. "Что касается первой нитки [трубопровода "Турецкого поток"], уже построено 827 км и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода", - заявил он журналистам. По словам Миллера, "остается построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идет по плану".

В мае 2017 года "Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока" у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.