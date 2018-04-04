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МВФ требует от Киева повысить внутренние цены на газ на 35%

Экономика и бизнес
4 апреля, 12:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, апреля. /ТАСС

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, в случае такого повышения цен, "украинский народ сметет власть"

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КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повысить внутренние цены на природный газ на 35%. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в интервью, опубликованном в среду на сайте издания "Лига.нет".

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"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%", - сообщил глава ведомства. По его мнению, если Киев сделает такой шаг, то "украинский народ сразу поднимется, сметет власть", после чего проголосует за популистов, которые вернут цены на газ на прежний уровень.

Программа МВФ

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму 1 млрд долларов.

Фонд, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на 4,4 млрд долларов, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на 1,9 млрд долларов. Причина заключается в том, что Верховная рада еще не приняла необходимые законодательные акты. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года.

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