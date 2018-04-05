Путин поддержал ужесточение наказания за нарушение антимонопольных законов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. С призывом предпринять меры для повышения конкуренции обратился ко всем уровням власти в стране президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на первом после президентских выборов заседании Государственного совета. Развитие конкуренции в стране - "это одно из ключевых направлений нашей работы", подчеркнул российский лидер. "Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может", - предупредил он.

Глава государства выступил против того, что госструктуры и госкомпании вытесняют малый бизнес с рынков, монополизируя их, и раскритиковал субъекты Федерации за региональный протекционизм. Одновременно он предостерег от предоставления жизненно важных сфер экономики "кому ни попадя" даже ради развития конкуренции.

Отметив важность вклада бизнес-сообщества в развитие экономики, президент потребовал от предпринимателей "честной работы". "Нельзя быть временщиками", - подчеркнул он.

Путин также констатировал колоссальный ущерб экономике, который наносит нарушение законов в сфере конкуренции, и поддержал идею максимального ужесточения наказания за нарушение антимонопольного законодательства.

За рост конкуренции

Открывая заседание, глава государства подчеркнул, что "фундаментальная значимость конкуренции определена в Конституции России, это направление - одно из магистральных для достижения целей, о которых было сказано в послании [президента Федеральному собранию]". По мнению Путина, "справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны и динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

Российский лидер обратил внимание на тот факт, что "государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки". Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела. "Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной конкурентной борьбе. У этих государственных структур и компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности",- отметил президент.

Он напомнил, что в 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 дел - по картелям. Это, по его словам, на 8% больше, чем в 2016 году. "И лидерство здесь уже второй год подряд удерживает сфера строительства, кстати говоря", - сказал Путин.

Как сообщил на заседании министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства в экономике "опять выросла и вплотную приблизилась к отметке 50%". Без снижения этой доли не удастся достичь цели по увеличению доли малых и средних предприятий в экономике до 40%, подчеркнул министр. По его словам, во многом рост госсектора финансируется кредитными ресурсами. Причем значительный рост долга госкомпаний далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли. "Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и рисков для государства в будущем. В долг таким компаниям, особенно при увеличении долговой нагрузки, дают исключительно потому, что за их спиной стоит казна", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он предложил сделать обязательным критерием для господдержки российских компаний их присутствие на глобальных рынках. "Считаю, что нам во все меры государственной поддержки надо вводить критерий присутствия получателя на внешних рынках. Такой подход в свое время во многом обусловил переход таких экономик, как Япония и Корея, в группу стран с высокими доходами", - сказал Орешкин.

Предприятия с государственным и муниципальным участием должны быть выведены с конкурентных рынков в ближайшие четыре года, заявил на заседании руководитель рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития конкуренции, глава Удмуртии Александр Бречалов. "Что касается ГУПов и МУПов, они должны быть постепенно выведены с конкурентных региональных рынков. Мы считаем, что это, а также избавление от неэффективного госимущества, должно быть сделано в ближайшие четыре года", - сказал он. По словам Бречалова, зачастую государственные и муниципальные учреждения просто переводятся в акционерные общества со стопроцентным участием государства. "Формально ГУП или МУП закрыт, на бумаге показатель выполнен, а по факту ничего не изменилось", - сказал он.

По данным Росстата, на конкурентных рынках действует более 300 тыс. организаций с государственным или муниципальным участием.

Против протекционизма в регионах

Обращаясь к руководителям субъектов Федерации, глава государства раскритиковал их за региональный протекционизм, который противоречит принципу единого экономического пространства страны. "С 2015 года регионы приступили к реализации Стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством РФ. Для ряда субъектов Федерации это стало реальным стимулом для поддержки конкуренции. Это так и есть, мы это видим, - констатировал Путин. - Но в целом по стране системных перемен к лучшему так и не произошло".

"Хочу, чтобы вы ко мне все повернулись и услышали: местный производитель - это значит российский, не какой-то квасной. Это чрезвычайно важно. А мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо", - заявил российский лидер.

Он согласился, что для поддержки бизнеса можно и нужно использовать региональные механизмы. "Однако одно дело, когда льготы равнодоступны всем, и совсем другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов, или вводится запрет на ввоз товаров", - заметил президент. По его мнению, подобные "тепличные условия для "своих" искажают, коверкают конкурентную среду". В целом же компании, выращенные на искусственных преимуществах с течением времени будут терять свою эффективность и навязывать низкокачественные товары и услуги.

Как напомнил в своем выступлении глава Удмуртии, для достижения целей указа президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы "должны быть предусмотрены стимулирующие мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера". "Наряду с этим должно быть предусмотрено применение санкций для должностных лиц субъектов РФ, органов местного самоуправления, не обеспечивших достижение ключевых показателей по развитию конкуренции", - сказал Бречалов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетовал, что попытки привлечь частные компании в систему ЖКХ на северных территориях привели к тому, что те не смогли создать необходимый запас угля, что чуть было не привело к проблемам с обеспечением теплом. "Там, где чувствительные [сферы], там, где о жизнеобеспечении идет речь, надо смотреть, что за компании [работают в этих сферах], нельзя отдавать [эти сферы] кому ни попадя", - отреагировал Путин.

Он также посоветовал регионам прислушаться к предложению властей Москвы подключиться к столичной электронной платформе поставщиков для небольших госзакупок, которые не регулируются отраслевым законодательством., назвав ее "хорошей практикой".

Не быть временщиками

Отметив важный вклад бизнес-сообщества в развитии экономики, президент призвал предпринимателей не только заботиться о прибыли, но и не забывать об интересах страны. "Нужно искать и находить баланс, обеспечивать именно справедливую, равную конкуренцию, - посоветовал Путин. - Убежден, при грамотных управленческих подходах работы хватит всем. Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции". "От государства, всех уровней власти здесь очень многое зависит, но в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики честной конкуренции, конечно, огромную роль играет и сам бизнес", - продолжил президент.

"Понятно, что прибыль для бизнеса главный основной приоритет, но это не должно достигаться любой ценой", - заявил Путин. Он подчеркнул, что ответственность бизнеса перед людьми и обществом крайне важна. "Нужна честная, на совесть работа предпринимателей, нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии", - заметил он, напомнив, что впереди перед страной стоят большие задачи и цели. Он выразил надежду на то, что бизнес понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны. "Времени для раскачки у нас нет", - обратился глава государства ко всем участникам Госсовета.

По его словам, "все наши шаги по поддержке отраслей, компаний, в том числе в рамках импортозамещения, должны поощрять эффективность, выпуск современных, конкурентных товаров и услуг, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем международном рынке". Путин отметил, что необходимо в целом смотреть на состояние рынков, учитывать состояние спроса, "чтобы эксклюзивные условия для проектов и инвесторов в одних регионах не сдерживали, не оказывали негативного воздействия на развитие подобных, тоже успешных предприятий в других субъектах РФ".

Ущерб экономике

На заседании Госсовета Путин констатировал колоссальный ущерб, который наносит экономике нарушение законов в сфере конкуренции. По его словам, "в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти в 2017 году составляет 1,2 %, а региональными и муниципальными органами власти - 98,8% нарушений". "О чем это говорит? Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо "порадеть родному человечку", своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам", - сказал президент. "На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный", - подчеркнул Путин.

По его оценке, правовое регулирование конкуренции в РФ "соответствует в целом мировым стандартам". В последние годы, напомнил президент, приняты четыре пакета антимонопольных законов, сейчас готовится пятый. "Главное - обеспечить их надлежащую правоприменительную практику, пока в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей", - подчеркнул Путин.

Он поддержал идею о том, что наказание за нарушение антимонопольного законодательство должно быть максимально жестким. "По поводу ужесточения законодательства антимонопольного: мы с вами хорошо знаем, во всяком случае те, кто этим занимался, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство", - сказал президент.

"Я хочу, чтобы все это тоже услышали. Можно, конечно, и это все либерализовать, но это ничего общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес", - отметил российский лидер.

Он также высказался против превращения Федеральной антимонопольной службы в правоохранительную структуру. "У нас и так сегодня уже заключения ФАС должны истребоваться правоохранительными следственными органами, но превращать ФАС в правоохранительную структуру пока, мягко говоря, преждевременно", - сказал Путин. "Можно усилить роль и значение заключений ФАС при предварительном следствии, при судебном разбирательстве", - предположил глава государства, добавив, что "окончательную оценку должен давать суд".