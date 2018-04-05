WSJ: кронпринц Саудовской Аравии встретился в США с главами Amazon, Microsoft и Disney

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встретился с представителями ведущих высокотехнологических компаний и шоу-бизнеса США с целью заинтересовать их идеей строительства в Саудовской Аравии центров хранения данных и предприятий индустрии развлечений. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, на прошлой неделе кронпринц в рамках своей поездки в США встретился с главами компании интернет-торговли Amazon Джеффом Безосом, корпорации Microsoft Сатьей Наделлой и генеральным директором киностудии Disney Робертом Айгером. Речь шла об изменении структуры экономических отношений США и Саудовской Аравии, в которых превалируют поставки нефти и вооружений. Эр-Рияд планирует теперь сместить акцент на туризм, культурные обмены и индустрию развлечений.

"В прошлом мы сосредоточивали внимание только на нефти, газе и коммерции" в таких секторах, как оборонная промышленность, приводит издание слова должностного лица высокого ранга Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба. "Однако теперь мы расширяем наши отношения и начинаем обсуждать социальные преобразования - культуру, развлечения и туризм", - добавил он.

В минувшую среду Саудовская Аравия подписала соглашение с американской фирмой AMC об открытии в стране от 50 до 100 общественных кинотеатров до 2030 года. Кинозалы будут открыты в 25 городах королевства.

Как заявило министерство культуры Саудовской Аравии, в его планы входит открытие до 2030 года в общей сложности до 350 кинотеатров на территории страны. Это решение стало частью программы реформ "Видение-2030", проводимой наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Вместе с тем саудовский минкульт подчеркнул, что фильмы, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах страны, должны соответствовать "стандартам королевства" и не противоречить "законам шариата и моральным ценностям".