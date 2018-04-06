Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго может попросить правительство перенести срок ввода ТЭС в Крыму

Экономика и бизнес
6 апреля, 11:48 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Сдвиг сроков связан с задержкой создания инфраструктуры для станций, рассказал министр энергетики Александр Новак

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможность обращения в правительство с просьбой о корректировке сроков ввода второй очереди тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму, которые строит "Технопромэкспорт" (входит в ГК "Ростех"), чтобы избавить компанию от необходимости платить штраф за просрочку ввода станций. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Смотрите также

Новак доложил Путину о запуске первых энергоблоков двух новых ТЭС в Крыму в конце мая

Крым в перспективе двух лет сможет помочь восполнить нехватку энергомощностей на Кубани

Структура "Ростеха" подала заявку на конкурс строительства электростанции в Тамани

Ростех подтвердил выход двух ТЭС в Крыму на полную мощность летом 2018 года

"Можем, да, потому что это (перенос сроков ввода - прим. ред.) - не его ("Технопромэкспорта") вина", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС, чтобы "Технопромэкспорт" не платил штраф за просрочку.

Министр напомнил, что ввод второй очереди ТЭС в Севастополе и Симферополе ожидается во втором полугодии 2018 года. Но, согласно постановлению правительства, вторая очередь ТЭС должна быть введена не позднее 18 июня. Сдвиг сроков связан с задержкой создания инфраструктуры для станций. "Сами станции строго по графику построены, в соответствии с распоряжением правительства РФ, речь идет именно о схеме выдачи мощности и подводке газопровода", - отметил Новак.

21 марта замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал, что в правительстве проводят совещания о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.

Представитель "Технопромэкспорта", в свою очередь, заявлял ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ.

Сроки вывода Севастопольской и Симферопольской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз", и рисков с вводом объектов электросетевого хозяйства "Крымэнерго", через которые мощность будет выдаваться потребителям, сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
3
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
4
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
7
UFC рекомендовал Макгрегору не посещать турниры организации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости