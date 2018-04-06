Минэнерго может попросить правительство перенести срок ввода ТЭС в Крыму

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает возможность обращения в правительство с просьбой о корректировке сроков ввода второй очереди тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму, которые строит "Технопромэкспорт" (входит в ГК "Ростех"), чтобы избавить компанию от необходимости платить штраф за просрочку ввода станций. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Можем, да, потому что это (перенос сроков ввода - прим. ред.) - не его ("Технопромэкспорта") вина", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС, чтобы "Технопромэкспорт" не платил штраф за просрочку.

Министр напомнил, что ввод второй очереди ТЭС в Севастополе и Симферополе ожидается во втором полугодии 2018 года. Но, согласно постановлению правительства, вторая очередь ТЭС должна быть введена не позднее 18 июня. Сдвиг сроков связан с задержкой создания инфраструктуры для станций. "Сами станции строго по графику построены, в соответствии с распоряжением правительства РФ, речь идет именно о схеме выдачи мощности и подводке газопровода", - отметил Новак.

21 марта замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал, что в правительстве проводят совещания о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.

Представитель "Технопромэкспорта", в свою очередь, заявлял ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ.

Сроки вывода Севастопольской и Симферопольской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз", и рисков с вводом объектов электросетевого хозяйства "Крымэнерго", через которые мощность будет выдаваться потребителям, сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.