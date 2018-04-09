Акции "Русала" рухнули на открытии торгов Мосбиржи на 30%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Акции "Русала" Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи снизились на 30%, до 19,8 рубля за бумагу, после сообщения 6 апреля о введении санкций США в отношении компании.

Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 рубля за бумагу.

На негативную динамику по акциям "Русала" также повлияли новости компании о том, что санкции, введенные минфином США, могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на ее бизнес.

В частности, в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (компании "Русал" и ее "дочек"). Сейчас компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.

По состоянию на 10:33 мск акции "Русала" снижаются на 22,3%, до 22 рубля за бумагу.