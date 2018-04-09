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Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциями "Русала" после их обрушения на новостях о санкциях

Экономика и бизнес
9 апреля, 10:53 UTC+3

Акции компании на открытии торгов обрушились на 30%, до 19,8 рубля за бумагу

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московская биржа с 10:22 мск ведет торги обыкновенными акциями "Русала" в виде дискретного аукциона - специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Об этом сообщила Мосбиржа.

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Акции "Русала" рухнули на открытии торгов Мосбиржи на 30%

Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи обрушились на 30%, до 19,8 рубля за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. Максимальное падение достигало почти 47%, когда цена снижалась до 15,04 рубля за бумагу.

Дискретный аукцион по бумагам "Русала" объявлен в связи с их падением более чем на 20% в течение 10 минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, говорится в сообщении.

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