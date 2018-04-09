Эксперты прогнозируют скорый выход международных инвесторов из российских активов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Акции российский компаний, суверенные облигации и рубль в понедельник заметно подешевели, отреагировав на санкции США, о которых было объявлено 6 апреля. В частности, снижение индекса Московской биржи происходило максимальными темпами с марта 2014 года и достигало 9,5%, а долларовый индекс РТС падал в ходе торгов на 11,9%. Эксперты не исключают, что в апреле российский фондовый рынок будет штормить. При этом сейчас, по словам аналитиков, важно понять, насколько ощутимым окажется отток средств зарубежных инвесторов из российских бумаг и последуют ли за очередными санкциями какие-то новые меры.

В минувшую пятницу США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. При этом активы всех попавших в список российских физлиц и организаций, находящиеся на территории США, заморожены, а американцам отныне запрещено заключать с ними какие-либо сделки.

"Думаю, что в апреле наш рынок будет штормить. Что касается российских акций, то, скорее всего, динамику "лучше рынка" будут показывать акции, ориентированные на внутренний спрос", - говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. По его мнению, главными основаниями для оптимизма на российском рынке акций станет сохранение восходящего тренда на фондовом рынке в США, а также отсутствие негативной динамики цен на нефть.

Реакция рынка

В день объявления о санкциях реакция российского была довольно сдержанной. Тогда индекс РТС завершил день снижением на 1,36%, а индекс Мосбиржи опустился на 0,65%. Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,7% и составил 58,11 рубля (максимум с 12 февраля), курс евро - на 0,94%, до 71,28 рубля.

По мнению старшего портфельного управляющего УК "Капитал" Вадима Бит-Аврагима, участники рынка не успели осознать возможные негативные последствия новых ограничений в пятницу, а в понедельник стали отыгрывать санкционные новости. "Мне кажется, только ближе к вечеру [6 апреля] на рынке пришло осознание, что в документах минфина США по санкциям была фраза о том, что американские инвесторы в принудительном порядке должны избавляться от российского риска. Это касается только компаний, которые непосредственно подпали под санкции. Но в то же время минфин США недвусмысленно указал, что эти санкции в целом касаются российского риска, российских компаний", - сказал эксперт.

Уже в понедельник реакция участников рынка оказалась в разы более негативной. Так, в лидерах падения на Мосбирже оказались бумаги "Русала" (-26%), ГМК "Норильский никель" (-17,55%), обыкновенные акции Сбербанка (-17,55) и его "префы" (-15,93%), обыкновенные акции "Мечела" (-15,77%), акции "Полюса" (-15,51%), ТМК (-11,6%), "Россетей" (-11,59%), "Аэрофлота" (-11,16%), Polymetal (-10,33%), АФК "Система" (-9,68%) и ВТБ (-8,9%).

Кроме того, российские ОФЗ подешевели на 1,2-1,5 процентного пункта (п.п.), а евробонды с погашением в апреле 2042 года упали на 3,3 п.п. - до 106,3% от номинала (минимальный уровень с июля 2017 года).

Пострадал и рубль: курс доллара подскочил на 2,17 рубля - до 60,35 рубля, а евро вырос на 3,97 рубля - до 75,35 рубля. При этом рубль подешевел к доллару до минимума с ноября 2017 года, а к евро - до минимальной отметки с июня 2016 года.

Возможные последствия для акций

Российские компании во многом взаимосвязаны, поэтому санкции США привели к распродажам, полагают эксперты. В частности, США готовы применить меры к тем лицам и компаниям, которые сотрудничают или финансируют кого-либо из черных списков.

"В санкционных списках США указаны конкретные имена, но очень много аффилированности между российскими компаниями. И сейчас, наверное, многие будут пытаться определить, у кого из компаний могут быть сложности по заморозке счетов или кто может таких счетов лишиться. У многих компаний есть долларовые счета, и если санкции распространяются на контрагентский риск, то многие банки могут закрывать счета в долларах российским компаниям. Это легко может быть. И сложно предположить масштаб последствий", - говорит Бит- Аврагим из УК "Капитал".

По его мнению, сейчас сложно делать прогнозы относительно масштабов снижения российского рынка акций. "Сейчас трудно давать прогнозы о дальнейшей динамике российского рынка акций. Если это масштабное закрытие риска на российские компании и на все, что связано с Россией, то тогда, боюсь, последствия будут ощутимыми", - полагает Бит- Аврагим.

Однако пока что технически потенциал падения рынка акций в целом не слишком большой и составляет 4-5% от текущих значений по индексу Мосбиржи. "Россия столкнулась с серьезным усилением санкций со стороны США, и в будущем возможны новые ужесточения. На этом фоне в ближайшее время международные инвесторы будут выходить из российских активов: отечественный фондовый рынок будет находиться под давлением. Индекс Мосбиржи может просесть в район 2000 пунктов", - полагает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Кроме того, после существенного падения в начале торгов индекс Мосбиржи к вечеру нащупал "поддержку" со стороны покупателей акций, и индикатор немного замедлил падение с 9,5% до 8%. "Стоит отметить, что после пересечения отметки 2100 пунктов по Мосбирже на рынок вернулись покупатели", - отмечает аналитик "Открытия Брокер" Андрей Кочетков.

Санкционный удар

Наиболее серьезно новые санкции сказались на бизнесмене Олеге Дерипаске. В санкционном перечне оказались сразу несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

"Русал" 9 апреля предупредил инвесторов о возможности технического дефолта в связи с санкциями. В настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. По предварительной оценке "Русала", санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.

На этом фоне акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 50,43%. На открытии Московской биржи бумаги "Русала" упали на 30% (до 19,8 рубля за акцию), а максимальное падение достигало 47%, когда цена снижалась до 15,04 рубля за бумагу.

По данным источников ТАСС на финансовом рынке, российские инвестиционные компании BCS Global Markets (входит в финансовую группу БКС) и "Атон" приостанавливают торги бумагами компаний, подконтрольных Дерипаске. Пока что это коснулось En+ и UC Rusal. Кроме того, обе компании также официально объявили, что приостанавливают анализ этих бумаг.

Аналитики пока отказываются комментировать возможное развитие ситуации для "Русала" и Дерипаски, так как ожидают прояснения ситуации от компаний и собственника, которые могли бы пролить свет на потенциальный масштаб негативного влияния на бизнес и дальнейшие действия для его минимизации. Сам Дерипаска заявил, что считает включение в санкционный список США необоснованным и смешным, но обсудит этот вопрос с адвокатами.

ОФЗ и рубль могут найти поддержку

Текущий отток средств инвесторов из рублевых активов и российской валюты может быть нивелирован позже, поэтому никаких существенных пересмотров прогнозов по рублю сейчас делать не стоит, считает главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

"Сложно предсказывать, что будет с рублем в другие дни. В целом мы считаем, что пока нет поводов кардинально пересматривать оценки по оттоку капитала, пересматривать оценки по курсу из-за этого. Поэтому мы бы сказали, что текущий курс больше соответствует нефти в $55 за баррель. У нас прогноз среднего курса доллара на этот год - 59 рублей за доллар при средней цене нефти Brent на уровне $55 за баррель", - сказал экономист.

Российские ОФЗ могут найти спрос у инвесторов за счет роста доходности. При этом пока что снижение стоимости российских ОФЗ и евробондов - это эмоции участников рынка, полагает старший аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай. "Как я понимаю, сейчас это нервозная капитализация прибыли, пока нет ожидания того, что США введут санкции на госдолг. В начале года это обсуждалось, потом они сказали, что не готовы. Мне кажется, что они по-прежнему не готовы вводить санкции на ОФЗ", - считает Порывай.

При этом, по его словам, сейчас ОФЗ приходят к тем ценовым уровням, где были бы интересны инвесторам.

"Если нерезиденты дальше будут продавать ОФЗ, то в общем-то, то дальше ОФЗ могут найти поддержку на тех уровнях, где бы покупали локальные банки, а для локальных банков эти ОФЗ не интересны - доходности слишком низкие. У нас ключевая ставка Центрального банка сильно выше доходности некоторых ОФЗ. У нас некоторые бумаги сейчас дают 7,5% доходности, а ключевая ставка 7,25%. То есть это очень маленький спрэд. Чтобы он был интересным, он должен быть хотя бы 100 б.п., то есть тут еще есть куда двигаться", - поясняет Порывай. По его мнению, доходность некоторых ОФЗ станет привлекательной для инвесторов при росте до 8%.