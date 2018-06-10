Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор снимает ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий с 11 июня. Об этом в воскресенье сообщается на сайте службы.

"Как уже сообщалось ранее, Россельхознадзор считает возможным отменить с 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении следующих белорусских предприятий: ООО "Барановичский молочный комбинат"; СОАО "Ляховичский молокозавод"; Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ", - говорится в сообщении.

В субботу сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о возобновлении поставок с трех белорусских предприятий.

Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входили около 60 компаний. 4 июня Россельхознадзор заявил о том, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. Такое решение принято в связи с тем, что из Белоруссии продолжает поступать "небезопасная молочная продукция", поясняли в ведомстве.