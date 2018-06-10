Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

Экономика и бизнес
10 июня, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Уточняется, что речь идет о продукции предприятий ООО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод" и Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор снимает ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий с 11 июня. Об этом в воскресенье сообщается на сайте службы.

Смотрите также

РФ и Белоруссия договорились о процедуре снятия ограничений по поставкам молока

Роскачество разработало детальные рекомендации по выбору молока

Роскачество выявило нарушение стандартов качества в 25% молока в ЦФО

В молоке семи белорусских предприятий обнаружено превышение содержания нитратов

"Как уже сообщалось ранее, Россельхознадзор считает возможным отменить с 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении следующих белорусских предприятий: ООО "Барановичский молочный комбинат"; СОАО "Ляховичский молокозавод"; Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ", - говорится в сообщении.

В субботу сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о возобновлении поставок с трех белорусских предприятий.

Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входили около 60 компаний. 4 июня Россельхознадзор заявил о том, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. Такое решение принято в связи с тем, что из Белоруссии продолжает поступать "небезопасная молочная продукция", поясняли в ведомстве.

Инфографика Как купить качественные молочные продукты

Как купить качественные молочные продукты

ТАСС подготовил инфографику о том, как выбрать качественные молоко, кефир, сливочное масло, творог, йогурт.

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
4
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
5
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
6
Путин оценил итоги визита в Китай
7
Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости