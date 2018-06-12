СМИ: США следует отказаться от идеи участвовать в экономическом развитии КНДР

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует отказаться от идеи участвовать в экономическом развитии КНДР. Об этом во вторник пишет китайская газета Global Times.

Экономика КНДР остается уязвимой после многолетних санкций, поэтому для ее восстановления необходимы серьезные инвестиции. США и Европа, вероятно, могут стать важными источниками подобных инвестиций в том случае, если Совет Безопасности ООН ослабит введенные санкции, но именно соседи КНДР в Азии - Китай и Республика Корея (РК) - в этом случае станут основными внешними драйверами экономического роста КНДР, сообщается в материале.

По мнению газеты, именно КНР и РК имеют наиболее высокую экономическую кооперацию с КНДР. Пхеньян долгое время работал с Пекином и Сеулом над созданием совместных экономических зон, которые при положительном развитии событий станут катализаторами переноса промышленности из Китая и Южной Кореи на территорию КНДР, отмечается в публикации. Кроме того, наличие большого числа трудоспособного населения в КНДР и возможность его привлечения к совместным перспективным проектам также будут способствовать скорейшей интеграции Пхеньяна в азиатскую промышленную цепочку.

В провинции Шаньдун (Восточный Китай) располагаются многие южнокорейские компании, которые пристально следят за ситуацией в КНДР в поисках потенциальных возможностей для бизнеса. Экономическое сотрудничество между тремя странами может активизироваться, как только ООН начнет ослаблять экономические санкции.

Китай же в свою очередь является одной из крупнейших в мире потребительских экономик и поможет КНДР в наращивании своего экспорта. В том случае, если южнокорейские компании увеличат инвестиции в КНДР, КНР сможет стать целевым экспортным рынком для продукции подобных совместных предприятий, отмечает Global Times.

Пекин и Сеул являются важными экономическими партнерами Пхеньяна. Их роль в возможной экономической трансформации КНДР не может быть заменена США. Если КНДР возьмет курс на открытие своей экономики, то это позволит изолированной стране включится в мировую экономику путем углубления многостороннего сотрудничества. И это будет история, написанная самим Пхеньяном, а не Вашингтоном, резюмирует газета.