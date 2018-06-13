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Минфин предлагает сделать НРД администратором в новой пенсионной системе

Экономика и бизнес
13 июня, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что новую систему пенсионных накоплений вынесут на общественное обсуждение в течение двух месяцев

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает наделить Национальный расчетный депозитарий (НРД, ведет учет ценных бумаг в России и входит в группу Московская биржа) полномочия пенсионного администратора в обсуждаемой сейчас системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я бы в законе прописал НРД. Эта тема обсуждалась с Банком России. С одной стороны, НРД - это организация, которая сможет справиться с задачей, а с другой - эта структура не является игроком на этом поле. То есть опыт, надежность и то, что она не является заинтересованной стороной", - пояснил Моисеев.

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Ранее на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных негосударственным пенсионным фондам, Моисеев сообщил, что в течение одного-двух месяцев законопроект об ИПК будет представлен для общественного обсуждения. Замминистра ожидает, что документ внесут в Госдуму и примут до конца осенней сессии.

Новая система пенсионных накоплений

Минфин и ЦБ РФ представили концепцию ИПК осенью 2016 года, после очередного замораживания накопительной части пенсии.

Согласно предложенной системе, взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты - с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

Основной спор вызвал способ вступления гражданина в систему: Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке, то есть включении работника в систему по умолчанию, с возможностью впоследствии отказаться. Предполагалось, что работодатель предлагает работнику участвовать в системе, и если в течение полугода гражданин не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим.

Против такой конструкции выступал Минтруд, который указывал на квазиобязательный характер системы. Ведомство сочло, что это ударит по гражданам с низкими доходами. Впоследствии Минфин отказался от автоматического зачисления граждан в систему ИПК.

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