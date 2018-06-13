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Volkswagen заплатит в ФРГ штраф в €1 млрд в связи с "дизельным скандалом"

Экономика и бизнес
13 июня, 19:12 дата обновления: 13 июня, 19:26 UTC+3

Компания согласилась со штрафом и признала свою ответственность

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© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Прокуратура Брауншвейга, которая расследовала так называемый дизельный скандал, наложила на автоконцерн Volkswagen штраф в размере €1 млрд в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в дизельных автомобилях. Об этом сообщила в среду компания.

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"Volkswagen соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность", - говорится в заявлении группы Volkswagen AG.

Прокуратура пришла к выводу, что в компании имели место "нарушения обязанности осуществлять контроль в том, что касается инспекции автомобилей". Это, по мнению следователей, стало одной из причин того, что с середины 2007-го по 2015 год "было предложено, продано и допущено до движения в общей сложности 10,7 млн машин с дизельными моторами типа EA 288 в США и Канаде и EA 189 - по всему миру - с недопустимыми механизмами".

В Volkswagen подчеркнули, что не намерены обжаловать штраф. "Volkswagen видит в этом еще один значительный шаг в деле преодоления дизельного кризиса", - отметили в компании. Там указали на то, что тем самым процесс по делу о нарушении общественного порядка в ФРГ будет прекращен. "Volkswagen исходит из того, что прекращение производства будет иметь существенные положительные последствия и в том, что касается других процессов, которые ведутся против Volkswagen AG и его предприятий", - говорится в заявлении.

В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

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