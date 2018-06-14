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Председатель совета директоров Внукова Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта

Экономика и бизнес
14 июня, 9:49 UTC+3

По данным "Ведомостей", госпакет может обойтись в сумму от 5,4 млрд до 5,8 млрд рублей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров и совладелец Внукова Виталий Ванцев намерен использовать опцион на выкуп у Росимущества 25% плюс одна акция аэропорта, об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

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"Я не заинтересован в снижении своего пакета, мне бы хотелось по возможности его наращивать. Одна из таких возможностей - это сделка с Росимуществом на выкуп государственного пакета. Опцион на выкуп госпакета предусмотрен соглашением акционеров АО "Международный аэропорт "Внуково", я задействовал этот опцион", - заявил Ванцев.

Росимущество 30 марта получило соответствующее уведомление от частных акционеров Внукова, подтвердил изданию представитель ведомства. Продажа пакета, по его словам, может состояться в течение полугода с даты получения уведомления.

Госпакет, по расчетам "Ведомостей", может обойтись в сумму от 5,4 млрд до 5,8 млрд рублей. Покупать Ванцев планирует за счет собственных и привлеченных средств.

В 2017 году была завершена консолидация частных и государственных активов Внукова, напоминает газета. Помимо блокпакета Росимущества 13,5% акций досталось компании Ванцева, 61,5% — компании Владимира Скоча.

В конце марта катарская госкомпания Qatar Airways заявила о желании купить 25% во Внукове. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий возможную покупку.

В настоящее время Qatar Airways ведет due diligence аэропорта, детали возможной сделки не обсуждались, рассказал Ванцев "Ведомостям". По его словам, есть и другие желающие инвестировать во Внуково, однако их он не назвал. При этом Ванцев отметил, что хотел бы привлечь соинвестора не путем прямой продажи акций, а через допэмиссию, чтобы средства получил сам аэропорт.

Внуково - третий аэропорт московского авиаузла по объему пассажиропотока. В 2017 году аэропорт увеличил перевозки на 30%, до 18,14 млн пассажиров. Чистый убыток Внукова в 2017 году составил 107 млн рублей.

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