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Жириновский: ЛДПР не поддержит повышение пенсионного возраста, но считает это неизбежным

Экономика и бизнес
14 июня, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам политика, такое решение фракция приняла в связи с тем, что большинство граждан "недовольно перспективами повышения пенсионного возраста"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фракция ЛДПР не будет поддерживать инициативу по повышению пенсионного возраста. Об этом в своем Telegram-канале написал в четверг лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

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"Большинство наших граждан недовольно перспективами повышения пенсионного возраста… Поэтому мы инициативу поддерживать не хотим. Но вместе с тем нужно объяснять избирателям, что в перспективе это все равно неизбежно", - отметил он.

Так, по словам Жириновского, "в США и Европе уже даже ставят вопрос о выходе на пенсию в 70 лет". "Причины те же, что и у нас: молодежи становится меньше, потому что в цивилизованных странах рожают мало, там стандарт - это один ребенок в семье. И если сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано или поздно некому будет формировать фонд, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам", - указал он.

Однако, добавил Жириновский, "если на Западе постепенно, безболезненно повышали пенсионный возраст, то у нас этот вопрос слишком затянули". "Повышать нужно было еще со времен советской власти, тогда граждане это не ощутили бы так остро", - считает главный либерал-демократ.

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Вместе с тем, по его мнению, "начинающиеся процессы приоткрывают некоторые перспективы будущего". "В конечном счете мы придем к тому, о чем многие из нас мечтали: молодежь лет до 35 работать вообще не будет, но будет получать достойное пособие, которое позволит спокойно учиться и посмотреть мир. Но это как кредит, который сегодня берут на учебу: учишься бесплатно, но потом компенсируешь расходы, работая на компанию, которая этот кредит оплатила. Но в будущем, чтобы компенсировать это юношеское пособие, придется подождать с пенсией лет до 80", - полагает Жириновский.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. 

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