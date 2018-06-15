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МИД КНР призвал все страны мира отказаться от торговых войн

Экономика и бизнес
15 июня, 17:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, июня. /ТАСС

Развязывание торговых войн противоречит интересам международного сообщества, отметили во внешнеполитическом ведомстве Китая

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ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай призывает все страны мира отказаться от устаревших практик и исходить из общих интересов в экономической сфере. Как говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, развязывание торговых войн не соответствует интересам всех стран мира.

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"Развязывание торговых войн в нынешнюю эпоху не соответствует интересам всего мира. Призываем все страны предпринять совместные действия, решительно остановить такие устаревшие и регрессивные практики и твердо защищать общие интересы человечества", - указывается в опубликованном на сайте ведомства документе.

"КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные, вредоносные и недальновидные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", - указал дипломат. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Китай выражает протест против введения США торговых пошлин против китайских товаров и намерен пойти на аналогичные по масштабу и силе ответные шаги.

Как говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд долларов. В ответ Госсовет КНР заявил о том, что в случае реализации этих мер в ответ будут введены 25-процентные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

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