ЦБ при принятии решения по ставке предполагал снижение среднегодовых цен на нефть

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России уточнил прогноз по ценам нефть на 2018 год в рамках двух сценариев развития экономики, в 2019 и 2020 годах ожидания по ценам не изменились по сравнению с мартом. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Банк России рассматривает в качестве основы для принятия решения по ключевой ставке базовый сценарий развития экономики, предполагающий постепенное снижение среднегодовых цен на нефть с $67 за баррель в 2018 году до $55 и $50 за баррель в 2019 и 2020 годах соответственно", - говорится в докладе.

Как отмечается, потенциал укрепления российской валюты в 2018 году будет ограничен ожидаемым снижением цен на нефть, волатильностью на мировых финансовых рынках и чувствительностью инвесторов к риску. "Потенциал укрепления рубля будет ограничен с учетом ожидаемого снижения цен на нефть, а также в целом роста волатильности на мировых финансовых рынках и чувствительности инвесторов к риску на фоне более активной нормализации денежно-кредитной политики развитых стран и пересмотра перспектив роста отдельных стран с формирующимися рынкам", - отмечают в ЦБ.

Банк России ожидает, что влияние ослабления рубля на цены продолжится в ближайшие месяцы, однако его могут уменьшить структурные факторы. "Существенное ослабление рубля, вызванное внешними изменениями, выступало фактором повышения инфляции относительно прогноза. Вместе с тем масштаб этого повышения оказался меньше, чем можно было ожидать, с учетом сопоставимых эпизодов роста курсовой волатильности. Ожидается, что в ближайшие месяцы перенос ослабления рубля в цены продолжится, однако его итоговое влияние могут уменьшить структурные факторы", - отмечается в докладе.

Санкции

Санкции перестанут оказывать влияние на финансовые рынки, деловые настроения и динамику курса рубля к концу 2018 года, говорится в докладе.

Расширение США санкций в апреле этого года в отношении ряда крупных российских компаний реального сектора привело к ослаблению рубля. Это было отчасти компенсировано ростом цен на нефть с марта по май выше прогноза, отмечает ЦБ.

"В дальнейшем на горизонте 2018 года влияние санкций на финансовые рынки, деловые настроения и динамику курса рубля будет нивелировано", - считает регулятор.

Инфляция

Также ЦБ ожидает, что инфляция по итогам II квартала составит 2,1-2,3% в годовом выражении. При этом в III и IV кварталах произойдет ускорение показателя до 3-3,5% и 3,5-4% соответственно.

Ранее Банк России прогнозировал, что во II квартале инфляция сложится на уровне чуть более 2%. ЦБ отмечает, что в марте - мае годовая инфляция незначительно повысилась до 2,4% против 2,2% в январе - феврале.

"Повышение инфляции относительно прогноза объяснялось действием внешних факторов. Во-первых - расширением внешних санкций, которое определило отклонение динамики валютного курса от ожидаемой (что, в свою очередь, перенеслось в дополнительный рост цен как непродовольственных и продовольственных товаров, так и услуг). Во‑вторых - существенным повышением мировых цен на нефть (которое в том числе влияло на формирование внутренних цен на моторное топливо)", - подчеркивается в докладе.

По ожиданиям ЦБ, оба обозначенных эффекта будут оказывать временное влияние на инфляцию в основном на горизонте 2018 года.

Кроме того, существенное ослабление рубля, вызванное внешними изменениями, выступало фактором повышения инфляции относительно прогноза, отмечают в Банке России. "Вместе с тем масштаб этого повышения оказался меньше, чем можно было ожидать, с учетом сопоставимых эпизодов роста курсовой волатильности. Ожидается, что в ближайшие месяцы перенос ослабления рубля в цены продолжится, однако его итоговое влияние могут уменьшить структурные факторы", - поясняет регулятор.

Рост спроса

Прогнозируемый в базовом сценарии Банка России с 2018 года по 2020 год умеренный рост спроса не будет создавать проинфляционного давления в экономике РФ, отмечает регулятор. "Рост потребительского спроса, по оценкам в рамках базового прогноза Банка России, останется умеренным и не будет создавать проинфляционного давления в экономике", - говорится в докладе.

Ранее в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды" сообщалось, что инфляция в России достигнет уровня 4% быстрее, чем ожидалось ранее, на фоне продолжающегося роста заработных плат и цен на топливо.

Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ, в мае инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли до 8,6% против 7,8% в апреле из-за роста цен на бензин и волатильности рубля.

Среди основных среднесрочных проинфляционных рисков в ЦБ, в частности, указывали геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, переход к потребительской модели поведения за счет снижения нормы сбережений и ускоряющегося роста потребительского кредитования, повышенность и неустойчивость инфляционных ожиданий, ситуация на рынке труда, неопределенность относительно параметров налогово-бюджетных решений.

Рост ВВП

Банк России ожидает роста ВВП во втором и третьем кварталах с учетом действия эффекта базы прошлого года на 1,1-1,6% в годовом выражении. "Согласно базовому прогнозу, во втором и третьем кварталах рост ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного и календарного факторов составит 0,2-0,6%. С учетом действия эффекта базы прошлого года годовой темп роста ВВП во втором и третьем кварталах ожидается на уровне 1,1-1,6%", - отмечает ЦБ.

Повышение пенсионного возраста

Также в документе отмечается, что повышение пенсионного возраста в среднесрочной перспективе может внести свой вклад в ускорение темпов экономического роста. "В 2019 году есть риск некоторого замедления деловой активности. В то же время более значительный рост потенциального выпуска возможен в случае успешной реализации структурных и институциональных преобразований в российской экономике. Вклад в ускорение темпов экономического роста в среднесрочной перспективе также может внести реализация мер по увеличению пенсионного возраста", - говорится в докладе регулятора.

Отток капитала

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2019 г. до $16 млрд и в 2020 году - до $12 млрд.

В мартовском докладе регулятор прогнозировал отток капитала в 2019 году на уровне $15 млрд, а в 2020 году - на уровне $7 млрд.

Ранее 15 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до $30 млрд с $19 млрд. По ее словам, расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд.