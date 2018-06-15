МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% после решения правительства о повышении НДС и опережающего инфляцию роста цен на бензин в мае.

"Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам совета директоров.

Накануне аналитики разделились в прогнозах относительно сегодняшнего решения Центробанка - с одной стороны, инфляция остается низкой и рубль, потерявший в апреле в цене из-за санкций США, в мае демонстрировал устойчивость. С другой стороны, продолжившийся в мае рост цен на топливо, заставивший правительство пойти на экстренные меры, и будущее повышение налога на добавленную стоимость говорили не в пользу смягчения политики.

Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков, говорится в сообщении ЦБ. "Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза", - отмечается в сообщении.

Банк России считает, что "с учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике". "Сохранение небольшой степени жесткости денежно-кредитных условий позволяет ограничить масштаб вторичных эффектов от налоговых мер и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4%", - говорится в сообщении регулятора.

На прошлом совете директоров 27 апреля регулятор сохранил уровень ставки, отметив, что дальнейшие решения зависят от уровня инфляционных рисков, динамики роста потребительских цен и темпов развития экономики относительно прогноза.

Инфляция

По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году. "Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям Банка России, тем не менее регулятор скорректировал инфляционный прогноз: "В апреле - мае годовой темп прироста потребительских цен сохранился на уровне марта, составив 2,4%", - сообщает ЦБ.

Динамика инфляции по основным товарным группам потребительской корзины неоднородна, отмечает Банк России: "С одной стороны, в условиях роста мировых цен на нефть и произошедшего в начале года повышения акцизов заметно увеличились цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это внесло основной вклад в рост годовой инфляции по непродовольственным товарам - до 3,4% в мае (с 2,7% в апреле). Снижение с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет способствовать замедлению роста цен на эту группу товаров к концу текущего года", - сообщает регулятор.

Рост цен на бензин повысил инфляционные ожидания в стране, в то время как ослабление рубля в апреле оказывает умеренное влияние на динамику инфляции и инфляционных ожиданий. В ближайшие месяцы продолжится подстройка цен к сформировавшемуся уровню валютного курса и цен на нефтепродукты, считает Банк России

Рост экономики

Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 1,5-2% и сохранение его вблизи этих уровней в 2019-2020 годах, но не исключает его пересмотр в связи с объявленными накануне планами правительства о повышении пенсионного возраста и НДС.

"В дальнейшем возможно уточнение прогноза Банка России с учетом детальной оценки влияния на экономическую динамику комбинации налогово-бюджетных мер, объявленных 14 июня 2018 года", - говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор не исключает в среднесрочной перспективе более быстрого роста российской экономики при успешной реализации запланированных налогово-бюджетных мер.

"В 2019 году есть риск некоторого замедления деловой активности. Однако в случае успешной реализации запланированных мер в среднесрочной перспективе ожидается более быстрый рост экономики по сравнению с текущим прогнозом Банка России", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля 2018 года.