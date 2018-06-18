Топилин: решение о повышении пенсионного возраста "немного запоздало"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает повышение пенсионного возраста в РФ необходимым и даже "немного запоздавшим" решением.

"Если брать, допустим, 70-е годы, 60-е, то там почти четыре человека работают, а один находится на пенсии, если брать нынешнее соотношение, то два человека работают - один находится на пенсии. Количество пенсионеров прирастает где-то на полтора-два миллиона в год, количество работающих у нас снижается, наоборот. Поэтому можно было сколько угодно это решение обсуждать, но это просто необходимость. Мы, наверное, даже немножко запоздали или не приняли вовремя это решение", - сказал министр труда в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

Он также сообщил, что повышение пенсионного возраста коснется только тех лиц, кому предстоит выход на пенсию в будущем. По его словам, в Минтруд обратилось большое количество действующих пенсионеров, опасающихся, что им придется снова выходить на работу. "Идет очень много звонков, обращений... Наши граждане не совсем понимают, что получат действующие пенсионеры. Тех, кто уже на пенсии, это никак не коснется, не будет такого, что кому-то придется вернуться на работу и дальше работать до повышенного возраста", - сказал министр.

"Все, кто сегодня находятся на пенсии, на пенсии и остаются", - отметил он.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, который был рассмотрен до этого на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.