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Лекарства не войдут в список товаров из США, в отношении которых РФ введет пошлины

Экономика и бизнес
19 июня, 19:54 UTC+3 МИНСК 19, июня. /ТАСС

Ответные меры разработаны таким образом, чтобы они не повредили ни российским потребителям, ни российским гражданам, заверил министр экономического развития Максим Орешкин

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Среди товаров из США, в отношении которых Россия введет импортные пошлины, будет строительно-дорожная техника, лекарств в этом списке нет. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

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"Там есть строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует", - сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, войдут ли в этот список лекарства, министр сказал: "Лекарства, конечно, нет".

По словам министра, список товаров, в отношении которых будут введены импортные пошлины, отработан. "Он связан с теми товарами, по которым у нас достаточный объем торговли, а также по которым проведена оценка, чтобы это [введение пошлин] не повредило ни российским потребителям, ни российским гражданам, а также не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы", - пояснил глава МЭР РФ.

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