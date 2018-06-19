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Астраханский завод будет поставлять в Казахстан инновационные трубки капельного орошения

Экономика и бизнес
19 июня, 20:23 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 19, июня. /ТАСС

Уникальность трубок в том, что они разлагаются в почве через несколько месяцев после окончания сельскохозяйственного сезона, сообщил гендиректор компании "Свои" Илья Вишневецкий

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АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Резидент астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос", компания "Свои", которая до конца июля запустит производство труб капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов, заключила контракт на поставку продукции в Казахстан. Об этом во вторник журналистам сообщил гендиректор компании Илья Вишневецкий.

Компания "Свои" получила статус резидента ОЭЗ "Лотос" в ноябре 2015 года. Уникальность трубок в том, что после использования их не нужно извлекать из земли, они разлагаются в почве через несколько месяцев после окончания сельскохозяйственного сезона. Данная технология позволит снизить экологическое воздействие на сельхозугодья за счет снижения содержания полимера в плодородном слое. Проект также решает задачу импортозамещения, так как доля отечественного оборудования в производстве систем капельного орошения составляет всего 13%.

"В течение двух-трех недель стройка будет завершена. Мощность завода составляет 200 млн м трубки в год. Уже есть портфель заказов, в том числе есть контракт с Казахстаном, будем поставлять туда около 100 млн м трубки. Первые поставки начнем в этом году", - сказал Вишневецкий.

Он отметил, что пока на предприятии установлены две линии для производства трубок, оборудование было закуплено в Швейцарии. К концу 2019 году будут приобретены еще четыре линии, таким образом мощность завода возрастет до 600 млн м трубки в год. Инвестиции в проект превысят 380 млн рублей.

ОЭЗ "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Статус резидентов есть у восьми компаний, общая сумма заявленных инвестиций составляет более 24 млрд рублей. В 2018 году в ОЭЗ планируется ввести в эксплуатацию первые заводы резидентов.

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