Западные санкции не мешают развитию астраханской ОЭЗ "Лотос"

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудничество астраханских компаний с коллегами из зарубежных стран остается вне политики, несмотря на санкции. В частности, резиденты особой экономической зоны "Лотос" уже заключили контракты на поставку импортного оборудования, сообщил во вторник журналистам губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Несмотря на политические сложности с европейскими партнерами, все оборудование [для астраханских заводов - резидентов ОЭЗ] закуплено. Бизнес выше политических решений. Это прорыв, и надеюсь, что в этом году мы откроем несколько заводов", - сказал Жилкин после посещения строительных площадок в ОЭЗ.

Так, уникальное для РФ швейцарское оборудование уже установлено на астраханском заводе, где будут производить трубки капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов. Контракты с зарубежными компаниями также заключены у компании "Мединтех", которая в 2019 году планирует начать выпуск медицинских шприцев нового поколения с механизмом защиты от повторного использования.

"По оборудованию мы на 90% законтрактовались, приобретаем и немецкое, и австрийское, и итальянское, и японское оборудование. Проблем не возникло, зарубежные коллеги сказали нам, что это бизнес", - сообщил Жилкину гендиректор компании "Мединтех" Рамазан Файзиев.

Глава региона также заметил, что план по присвоению статуса резидентов ОЭЗ "Лотос" пяти компаниям до конца года сохраняется. Ожидается, что бизнес-планы по локализации своих производств в ОЭЗ представят и иностранные компании.

Единственная российская ОЭЗ на Каспии - "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Статус резидентов есть у восьми компаний, в том числе одной иностранной - азербайджанской "Атеф русс" (производство электротехнического оборудования). Общая сумма заявленных инвестиций составляет более 24 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2018 году в ОЭЗ планируется ввести в эксплуатацию первые заводы резидентов.