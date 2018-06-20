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Fesco видит социальные риски из-за ареста счетов Владивостокского морского торгового порта

Экономика и бизнес
20 июня, 13:29 дата обновления: 20 июня, 13:42 UTC+3

Арест счетов оказывает давление на бизнес, негативно влияет на репутацию и может иметь существенный эффект на конкуренцию на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока, считают в компании

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Fesco видит социальные риски в связи с арестом счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), сообщила компания.

ВМТП входит в подконтрольную группе "Сумма" компанию Fesco. Тверской суд Москвы 19 июня наложил обеспечительный арест на банковские счета ВМТП в рамках уголовного дела против совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

"Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке, рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Средняя зарплата производственного персонала ВМТП в 2,5 раза превышает среднегородские значения, кроме того, ВМТП на постоянной основе поддерживает ряд социально значимых организаций Приморского края", - говорится в сообщении. При этом операционная деятельность ВМТП ведется в обычном режиме после ареста счетов, сообщила Fesco.

"Средняя зарплата производственного персонала ВМТП в 2,5 раза превышает среднегородские значения, кроме того, ВМТП на постоянной основе поддерживает ряд социально значимых организаций Приморского края", - сообщает компания. Операционная деятельность ВМТП ведется в обычном режиме после ареста счетов, добавила Fesco.

Компания заявила, что арест счетов также оказывает давление на ее бизнес, негативно влияет на ее репутацию и может иметь существенный эффект на конкуренцию на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока.

В рамках дела против Магомедовых, которых обвиняют в хищении и организации преступного сообщества, также арестованы акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург). В конце апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в "Сумму", однако эти аресты обжалованы.

Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артура Максидова в конце марта. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков денежные средства арестованы.

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Приморский край Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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