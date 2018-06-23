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Bloomberg: ЕС введет ответные меры, если США установят пошлины на авто из стран Евросоюза

Экономика и бизнес
23 июня, 0:01 дата обновления: 23 июня, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Агентство также отмечает, что пошлины могут затронуть импорт на $300 млрд

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ТАСС, 23 июня. Европейский союз (ЕС) введет ответные ограничения, если Вашингтон установит таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

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"Если США введут пошлины, за этим последует установление эквивалентных ограничений со стороны всех затронутых торговых партнеров", - говорится в документе ЕК, который оказался в распоряжении агентства.

Также агентство сообщает, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС могут затронуть продукцию на $300 млрд.

В докладе ЕК отмечается, что, если Вашингтон пойдет на указанный шаг, "затронуты могут быть товары на $300 млрд долларов, а ущерб может быть нанесен почти всем 28 входящим в ЕС государствам". В случае введения пошлин в размере 25%, по оценкам ЕК, "можно ожидать снижения примерно наполовину импорта автомобилей и комплектующих в США".

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

В среду министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о том, следует ли вводить импортные пошлины на ввозимые в США из-за рубежа автомашины и запчасти. Он рассказал, что после беседы с американским лидером начал расследование с целью определить, грозит ли национальной безопасности страны импорт автомобилей и автомобильных запчастей в Соединенные Штаты.

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что вашингтонская администрация может ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США. По сведениям ее источника, американские власти могут обосновать необходимость принятия данной меры некими соображениями, касающимися национальной безопасности. Предполагается, что данный план может встретить активное противодействие со стороны некоторых представителей бизнес-сообщества. В их числе иностранные компании, сотрудничающие с американскими, а также базирующиеся в США фирмы, которые занимаются реализацией машин, произведенных в других государствах.

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